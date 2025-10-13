Hombre mata a cuchilladas a su pareja sentimental en García, Nuevo León

México
/ 13 octubre 2025
    Hombre mata a cuchilladas a su pareja sentimental en García, Nuevo León
    Hombre mata a cuchilladas a su pareja sentimental en García, Nuevo León FOTO: VANGUARDIA

Tras el feminicidio, se reportó que el presunto agresor se quiso quitar la vida, pero terminó en el hospital

Frente a la entrada de una iglesia quedó el cuerpo sin vida de una mujer que fue agredida a cuchilladas por su pareja sentimental en García, Nuevo León.

Los hechos se registraron este lunes sobre la calle Misión Arcos y Cocoyoc, en la colonia Misión de San Juan, en el referido ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del estado identificó a la víctima mortal como Irma “N” de 48 años, quien trabajaba en la Parroquia Juan Pablo II.

El cuerpo de la mujer quedó tirado boca abajo en un charco de sangre.

De manera extraoficial, el agresor fue identificado como Wilfredo “N”, quien aparentemente tras los hechos corrió a su domicilio en donde intentó privarse de la vida con la misma arma blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Septiembre deja oleada de violencia contra las mujeres; hubo cinco intentos de feminicidios en Coahuila

El hombre fue trasladado a un hospital en donde fue atendido de las heridas que presentaba y permaneció bajo custodia.

Temas


Feminicidios
homicidios

Localizaciones


Nuevo León
García

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La inversión municipal en equipamiento, infraestructura y capacitación ha fortalecido la seguridad urbana.

Repite Saltillo como la capital más segura en el país por tercera vez en 2025
La ASF detectó irregularidades por casi 7 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de AMLO

ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO
El precio del limón se rige por la oferta y la demanda, pero en los últimos años su precio se ha mantenido en picada.

Grupos criminales obtienen casi 4 mmp de productores de limones en Apatzingán
El estudio de la información muestra que, en los 112 sitios donde Pemex llevó a cabo acciones de reparación, la empresa necesitó en promedio cuatro años para remediar los daños ocasionados por sus incidentes

Pemex contamina y no repara los daños en 86% de los casos
Claudia Sheinbaum afirma que México esperará antes de pronunciarse sobre la ruptura entre Estados Unidos y Canadá. Trump canceló las negociaciones comerciales por un anuncio canadiense.

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum sobre cancelación de negociaciones entre EU y Canadá
Familiares, vecinos y amigos del pequeño Anuel se reunieron para recordarlo.

Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
Sears celebrará su Gran Venta Nocturna de otoño del 24 al 27 de octubre con descuentos de hasta el 50% en todos sus departamentos y horarios extendidos en tiendas físicas.

¡Ya llegó! Sears inicia su Gran Venta Nocturna de Otoño 2025 con descuentos de hasta 50% en octubre
Drama. Pati Chapoy respondió al “perdón” público que Gloria Trevi le ofreció tras el estreno de su documental.

‘Debe sentir cierta culpa’: responde Pati Chapoy al ‘perdón’ de Gloria Trevi