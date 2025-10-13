Hombre mata a cuchilladas a su pareja sentimental en García, Nuevo León

Frente a la entrada de una iglesia quedó el cuerpo sin vida de una mujer que fue agredida a cuchilladas por su pareja sentimental en García, Nuevo León.

Los hechos se registraron este lunes sobre la calle Misión Arcos y Cocoyoc, en la colonia Misión de San Juan, en el referido ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del estado identificó a la víctima mortal como Irma “N” de 48 años, quien trabajaba en la Parroquia Juan Pablo II.

El cuerpo de la mujer quedó tirado boca abajo en un charco de sangre.

De manera extraoficial, el agresor fue identificado como Wilfredo “N”, quien aparentemente tras los hechos corrió a su domicilio en donde intentó privarse de la vida con la misma arma blanca.

El hombre fue trasladado a un hospital en donde fue atendido de las heridas que presentaba y permaneció bajo custodia.