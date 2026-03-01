Lorenzo Córdova advierte inestabilidad con reforma electoral

Ante la imposición de una reforma electoral que carece de consenso, Lorenzo Córdova advirtió que es una necedad llevarla a cabo y que va a generar inestabilidad política.

“En medio de la turbulencia económica, del estancamiento económico, de la falta de inversión, de la turbulencia internacional, de la renegociación del T-MEC, de la guerra de aranceles, vamos a abrir un boquete, una discusión interna que va a generar inestabilidad política, como la de la reforma electoral.

“Esta reforma es una necedad que solamente nos va a traer problemas”, dijo.

El ex presidente del INE afirmó que “nadie, nadie”, contrario a lo que dice la Presidenta Sheinbaum, pidió una reforma electoral, porque, agregó, las elecciones en México no son un problema.

Si se aprueba la reforma, estimó que en 2027 habrá un problema organizativo para el INE y de tipo político, por la falta de consenso.

“Van a ser las primeras elecciones, en los últimos 30 años, en donde quienes concurren, los actores, o al menos buena parte de ellos, van con reglas que no avalan y que denuncian como abusivas, inequitativas y hasta posibilitadoras de fraude”, indicó.