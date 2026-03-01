Lorenzo Córdova advierte inestabilidad con reforma electoral

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 marzo 2026
    Lorenzo Córdova advierte inestabilidad con reforma electoral
    “Esta reforma, de veras, es una necedad que solamente nos va a traer problemas y revisiones autoritarias”, advirtió Lorenzo Córdova. REFORMA

El ex presidente del INE afirmó que “nadie, nadie”, contrario a lo que dice la Presidenta, pidió una reforma electoral

Ante la imposición de una reforma electoral que carece de consenso, Lorenzo Córdova advirtió que es una necedad llevarla a cabo y que va a generar inestabilidad política.

“En medio de la turbulencia económica, del estancamiento económico, de la falta de inversión, de la turbulencia internacional, de la renegociación del T-MEC, de la guerra de aranceles, vamos a abrir un boquete, una discusión interna que va a generar inestabilidad política, como la de la reforma electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura PT presupuesto de 828 mdp para Cendis antes de reforma electoral

“Esta reforma es una necedad que solamente nos va a traer problemas”, dijo.

El ex presidente del INE afirmó que “nadie, nadie”, contrario a lo que dice la Presidenta Sheinbaum, pidió una reforma electoral, porque, agregó, las elecciones en México no son un problema.

TE PUEDE INTERESAR: INE advierte riesgos por eliminación del PREP en la reforma electoral

Si se aprueba la reforma, estimó que en 2027 habrá un problema organizativo para el INE y de tipo político, por la falta de consenso.

“Van a ser las primeras elecciones, en los últimos 30 años, en donde quienes concurren, los actores, o al menos buena parte de ellos, van con reglas que no avalan y que denuncian como abusivas, inequitativas y hasta posibilitadoras de fraude”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Reforma Electoral

Localizaciones


México

Personajes


Lorenzo Córdova Vianello

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?