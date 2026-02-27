Asegura PT presupuesto de 828 mdp para Cendis antes de reforma electoral

México
/ 27 febrero 2026
    En octubre de 2017, una investigación del PGR ventiló una presunta red de lavado a través de los Cendis en Nuevo León y otros estado, sin embargo, en septiembre de 2018, la PGR retiró la imputación y nunca compareció ante un juez. VANGUARDIA

El Gobierno libero 828 mdp para las estancias infantiles del PT justo antes de la votación de la reforma electoral, esto mientras el partido amaga con rebelarse

¿Seducción, apapacho o compra de voto? En vísperas de la negociación para la reforma electoral, el Gobierno federal publicó las reglas de operación para el gasto en las escuelas infantiles que administra el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena.

El PT, dirigido por Alberto Anaya, amarró una tajada de 828 millones de pesos una semana antes de que llegue al Congreso la iniciativa de reforma electoral presidencial. En este escenario, los votos de los petistas son fundamentales para obtener la mayoría calificada, necesaria al tratarse de un cambio constitucional que requiere las dos terceras partes de la aprobación.

Hasta ahora, el PT se ha resistido a apoyar la propuesta presidencial alegando que les resta recursos monetarios y puede disminuirles diputados plurinominales, figura en la que han basado su fuerza política. Con los 828 millones de pesos para sus escuelas, los recursos ya están asegurados; ahora faltan las “pluris”.

El Gobierno federal publicó ayer las reglas para la operación de los Centros de Atención Infantil (Cendis) que maneja el PT en 15 entidades. De acuerdo con estas reglas, se destinarán al menos 2 millones de pesos por cada uno de estos centros, cuya administración presupuestal ha derivado anteriormente en acusaciones de lavado de dinero y multas por desvíos documentados.

En octubre de 2017, una investigación de la entonces PGR ventiló una presunta red de lavado a través de los Cendis en Nuevo León y otros estados. Se acusó a la directora de los centros, Guadalupe Rodríguez (esposa de Alberto Anaya), de desviar al menos 100 millones de pesos. Sin embargo, en septiembre de 2018, la PGR retiró la imputación y la esposa de Anaya nunca compareció ante un juez.

Para este año, la Cámara de Diputados consideró 828 millones de pesos para la operación de los Cendis. La semana pasada, el PT se levantó de la mesa de negociación al no aceptar la reducción de financiamiento público y el nuevo esquema de plurinominales. Ayer, la SEP publicó los lineamientos de distribución de recusos para los Cendis del país.

Donde de acuerdo a los lineamientos para la operación de los Cendis, para niños de 0 a 3 años, cada centro dispondrá de hasta 700 mil pesos al año para obras de mantenimiento preventivo, correctivo, protección civil y seguridad, otros 577 mil pesos para el pago de agua y luz, así como 425 mil pesos para adecuaciones y equipamiento.

Además, según las reglas publicadas, se consideran 300 mil pesos al año para la compra de enseres de cocina para ofrecer el servicio de alimentación de niñas y niños, y 25 mil pesos para “procesos administrativos”.

