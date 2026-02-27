INE advierte riesgos por eliminación del PREP en la reforma electoral

La propuesta de reforma electoral no convence ni a autoridades electorales ni a aliados de Morena.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, salió en defensa del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), luego de que la iniciativa planteara eliminarlo.

“Si no vamos a tener PREP, ¿qué información entregaría el INE el mismo día de la jornada electoral? No puede suceder que México no tenga información el mismo día de la jornada”, consideró. Además, adelantó que el INE defenderá las Juntas Distritales, las cuales la iniciativa propone que sean temporales.

Por su parte, el senador Javier Corral, de Morena, cuestionó la intención de reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales en radio y televisión.

“Si el argumento es la ‘spotización’, revisemos a fondo el modelo de comunicación política, pero validar sin argumentos las quejas del poder mediático solo abre la puerta a una reconfiguración de estos frente al Estado”, asentó Corral.