INE advierte riesgos por eliminación del PREP en la reforma electoral

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    INE advierte riesgos por eliminación del PREP en la reforma electoral
    INE advierte riesgos por eliminación del PREP en la reforma electoral CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE

Guadalupe Taddei defiende el PREP y juntas distritales ante recortes e incluso el senador Javier Corral critica concesiones al poder mediático

La propuesta de reforma electoral no convence ni a autoridades electorales ni a aliados de Morena.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, salió en defensa del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), luego de que la iniciativa planteara eliminarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum y afirma que busca austeridad y representación ciudadana

“Si no vamos a tener PREP, ¿qué información entregaría el INE el mismo día de la jornada electoral? No puede suceder que México no tenga información el mismo día de la jornada”, consideró. Además, adelantó que el INE defenderá las Juntas Distritales, las cuales la iniciativa propone que sean temporales.

Por su parte, el senador Javier Corral, de Morena, cuestionó la intención de reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales en radio y televisión.

“Si el argumento es la ‘spotización’, revisemos a fondo el modelo de comunicación política, pero validar sin argumentos las quejas del poder mediático solo abre la puerta a una reconfiguración de estos frente al Estado, asentó Corral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal

Saltillo: ‘era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; identificado el presunto homicida, asegura fiscal
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Amor a la Patria

Amor a la Patria
La red le permitió al líder del CJNG tener control para rutas de trasiego, escondites e incluso de sitios para producir droga.

Con una red de complicidades, ‘El Mencho’ mapeó rutas de escape y de operaciones
Operativo en el Ejido Sandoval, en Heroica Matamoros, dejó nueve detenidos y el aseguramiento de fusiles Barret, lanzacohetes y vehículos.

Detienen a Antonio Guadalupe ‘N’ y ocho presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Matamoros
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Cada mes de marzo surge la misma pregunta entre millones de mexicanos: ¿se activa el horario de verano en México?

Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?
Apuesta. La disputa por Warner Bros. suma un nuevo giro tras la oferta mejorada de Paramount Skydance.

Netflix se baja de la puja por Warner tras oferta superior de Paramount Skydance