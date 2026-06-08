Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43

El 8 de junio se reportó que los 59 artefactos explosivos, registrados en la carretera México-Cuernavaca, estaban dentro de uno de los 17 autobuses que transportaba a los padres de los 43 de Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, detalló que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), revisaron los 17 autobuses; se destacó que los pasajeros eran normalistas pertenecientes a los estados de Guerrero y de Chiapas que acompañaban a los padres de los 43 desaparecidos del caso Ayotzinapa.

A causa de denuncias de posibles materiales que pudieran afectar a los manifestantes y al espacio público de la Ciudad de México, los elementos de policía lograron examinar los vehículos, poniendo un bloqueo que duró 4 horas en la casilla de peaje de Tlalpan. El subsecretario aclaró que la ‘acción fue de carácter preventivo para garantizar la seguridad e integridad de la expresión en el espacio público, y garantizar que ésta siga en su derecho a la libertad de expresión pero de manera segura y que no haya elementos que pudiera afectar a los manifestantes o quienes están en la calle’.

Personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar y resguardar el material explosivo. Se destacó que los dispositivos, presuntamente, eran petardos hechos de manera artesanal, pero se mantiene la investigación para esclarecer su descripción y funcionalidad. ‘Por eso se hizo la revisión a las 12:20 aproximadamente se encontró una caja en uno de los (17) camiones (con 59 artefactos explosivos), además uno o dos más que se encontraron en otro de los camiones y que se entregaron a la policía de la Ciudad de México’ destacó el subsecretario Medina.

Medios de información destacaron que los padres de los normalistas y los mismos estudiantes que estaban en los 17 autobuses tenían como destino agruparse para protestar junto con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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