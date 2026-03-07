Los buscaban desaparecidos y los localizaron en las filas de grupo delicitivo, en Nuevo León

    Fuerza Civil de Nuevo León localizó a dos menores desaparecidos en Los Herrera, Nuevo León; estaban con tres adultos y más de 100 dosis de droga Foto: cortesía

Los menores tenían reporte de desaparición desde el pasado 24 de febrero cuando fueron vistos por última ocasión en General Escobedo

Monterrey, Nuevo León.- Dos menores de edad que contaban con reporte de desaparición desde el pasado 24 de febrero fueron localizados en un operativo de Fuerza Civil en compañía de tres adultos y en posesión de más de 100 dosis de narcóticos, en Los Herrera, Nuevo León

La corporación estatal informó que con base a trabajos estratégicos de inteligencia e investigación se logró la localización exitosa de los adolescentes, de 14 años.

Los jóvenes se encontraban acompañados por tres personas, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo con presencia nacional, quienes al momento de su localización intentaron evadir a la autoridad.

IDENTIFICAN A MENORES DESAPARECIDOS ENTRE MIEMBROS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los adultos se identificaron como: Roberto N, de 42 años; Cecilio N, de 68, y una joven de nombre Lourdes N, de 19 años. Los menores son: Héctor Gael y Abraham Alexander.

Al revisar los datos de los jovencitos, las autoridades confirmaron que tenían reporte de desaparición. Ellos habían sido vistos por última ocasión en el ayuntamiento de General Escobedo.

Junto con ellos también desapareció otro adolescente: Rodrigo, de 15 años, quien fue encontrado el 27 de febrero.

SOSPECHOSOS TRANSPORTABAN MÁS DE UN CENTENAR DE NARCÓTICOS Y ‘PONCHALLANTAS’

Entre sus pertenencias, los sospechosos traían más de un centenar de diversas dosis de narcóticos, así como objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

La autoridad especificó que al momento de la intervención se privilegió la integridad de los jóvenes con reporte de búsqueda. Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los adolescentes fueron canalizados a la instancia correspondiente.

