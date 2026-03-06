$!Vinculan a tres hombres detenidos con 74 kilos de cristal, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Por delitos contra la salud fueron vinculados a proceso tres hombres quienes el pasado mes de febrero fueron detenidos en posesión de 74 kilos de la droga conocida como cristal, en Nuevo León.

Los presuntos fueron identificados como Armando “N”, de 41 años; Óscar “N”, de 45 años y Roberto “N”, de 44 años. La audiencia de vinculación se realizó ayer jueves.

