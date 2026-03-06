Vinculan a tres hombres detenidos con 74 kilos de cristal, en NL
Los hombres fieron detenidos en el estacionamiento de la Plaza Seminario Purísima, el pasado mes de febrero
Monterrey, Nuevo León.- Por delitos contra la salud fueron vinculados a proceso tres hombres quienes el pasado mes de febrero fueron detenidos en posesión de 74 kilos de la droga conocida como cristal, en Nuevo León.
Los presuntos fueron identificados como Armando “N”, de 41 años; Óscar “N”, de 45 años y Roberto “N”, de 44 años. La audiencia de vinculación se realizó ayer jueves.
Los hombres fueron detenidos en febrero del presente año por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que detectaron un vehículo VW Tiguan en color blanco en el cual se desplazaban los sospechosos que estaban estacionados en la Plaza Seminario La Purísima, en el centro de Monterrey.
La unidad era tripulada por los tres detenidos y tras una revisión precautoria les encontraron en su poder dosis de vegetal verde y seco con las características de la marihuana y también cristal, así como básculas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
El vehículo fue trasladado a los patios de la AEI en donde en una inspección pericial fueron localizadas cajas de cartón con bolsas plásticas en su interior las cuales contenían 74 kilos de una sustancia sólida cristalina compatible con el narcótico tipo cristal.