Los viajes de Sheinbaum en sus primeros dos años dibujan el mapa de intereses y afinidades

CIUDAD DE MÉXICO- La agenda de viajes de internacionales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al cumplir el segundo aniversario de su investidura muestra una voluntad por retomar el protagonismo del país norteamericano en la escena global, a la vez que dibuja un mapa de afinidades e intereses bien marcados y se distancia gradualmente del aislacionismo de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Brasil, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala y España, son los países visitados por la primera presidenta en la historia de México en sus dos primeros años de mandato. Aquí unas claves de dónde ha ido y dónde no.

1) G20 y G7, MÁS LATINOAMÉRICA El primer viaje internacional de Sheinbaum tras asumir el cargo en octubre de 2024 fue a la cumbre del G20 organizada por Brasil en noviembre de 2024, en lo que supuso su presentación oficial en el foro que agrupa a las veinte principales economías del mundo y verse con uno de sus grandes aliados: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva Posteriormente, asistió en abril de 2025 en Tegucigalpa (Honduras) a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para reafirmar el interés de México, la segunda economía de América Latina tras Brasil, en la región.

A continuación, en junio del pasado año, aceptó la invitación para participar en la cumbre del G7, organizada por Canadá, donde tuvo oportunidad de reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en medio de las fricciones con Washington dentro de la revisión del Tratado de Comercio trilateral (T-MEC).

En agosto, viajó a Guatemala para reunirse con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, y reafirmar el respaldo al gobierno progresista en su vecino del sur. 2) ESTADOS UNIDOS, FUTBOL Y ESPAÑA Posteriormente, en diciembre pasado, acudió al Sorteo de la Copa del Mundial de Fútbol, donde participó en Washington en una reunión trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense Carney, ya que los tres países fueron los anfitriones conjuntos del torneo deportivo. En lo que va de año, Sheinbaum solo ha hecho, por ahora, dos viajes.