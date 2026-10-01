Aprobación de Sheinbaum llega al 70% en su segundo año como presidenta: Encuesta El Financiero

El estudio también registró 30 por ciento de desaprobación . El resultado se conoce cuando la mandataria se encuentra en su segundo año de gobierno y después de las actividades relacionadas con las fiestas patrias y la gira que realizó por distintas entidades para promover su Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una aprobación de 70 por ciento en septiembre, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero. La cifra representa un incremento de dos puntos respecto a agosto y devuelve el indicador a un nivel que no se registraba desde marzo.

La medición pidió además a los participantes comparar la situación del país en distintos rubros con la que existía 12 meses antes. Los resultados muestran diferencias importantes entre áreas como educación, salud, pobreza, seguridad y economía.

La encuesta de septiembre mantiene así el seguimiento mensual que El Financiero realiza sobre la percepción ciudadana del desempeño presidencial. En julio, por ejemplo, la aprobación había sido de 67 por ciento.

EDUCACIÓN, SALUD Y POBREZA DIVIDEN OPINIONES

En el caso de las escuelas y el sistema educativo, 45 por ciento de las personas consultadas consideró que la situación mejoró durante los últimos 12 meses, mientras que 33 por ciento percibió un deterioro.

Para los servicios médicos y de salud pública, 42 por ciento observó mejoras y 36 por ciento consideró que las condiciones empeoraron. En pobreza y desigualdad, 41 por ciento señaló avances frente a 38 por ciento que percibió un retroceso.

La comparación anual muestra una reducción en la percepción positiva de estos tres rubros. El descenso más pronunciado corresponde a pobreza y desigualdad, donde la opinión favorable pasó de 48 a 41 por ciento en un año, de acuerdo con el sondeo.

En el combate al huachicol, 35 por ciento observó avances y 30 por ciento señaló retrocesos. En cuanto a Pemex, las opiniones quedaron divididas: 31 por ciento percibió una mejoría y otro 31 por ciento consideró que la situación empeoró.

APOYOS SOCIALES Y T-MEC MEJORAN SU PERCEPCIÓN

Entre los rubros que tuvieron movimientos positivos durante septiembre aparecen los apoyos sociales. La opinión favorable sobre el desempeño del gobierno en esta área pasó de 64 a 68 por ciento en un mes.

La percepción sobre la economía prácticamente no cambió. El indicador pasó de 50 a 49 por ciento de opiniones favorables entre agosto y septiembre.

En seguridad, corrupción y crimen organizado, las opiniones negativas continuaron siendo mayoría, aunque aumentó el porcentaje que considera positivo el desempeño gubernamental. En seguridad pasó de 13 a 27 por ciento; en corrupción, de 14 a 22 por ciento, y en crimen organizado, de 11 a 20 por ciento.

El T-MEC también registró un avance en la percepción ciudadana sobre las negociaciones. La opinión favorable pasó de 56 a 60 por ciento entre agosto y septiembre, en medio de las conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del acuerdo comercial.

HARFUCH ENCABEZA EVALUACIÓN DEL GABINETE

El sondeo también midió la opinión sobre integrantes del gabinete federal. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, obtuvo 63 por ciento de opiniones favorables.

Le siguieron Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con 54 por ciento; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, con 52 por ciento, y Leticia Ramírez, titular de Bienestar, con 50 por ciento.

En la medición también aparecieron Edgar Amador, secretario de Hacienda, con 45 por ciento; Mario Delgado, de Educación, con 43 por ciento, y Roberto Velasco, de Relaciones Exteriores, con 39 por ciento. La encuesta fue levantada antes de la participación de Velasco en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

DATOS CURIOSOS DE LA ENCUESTA

· 70 por ciento aprobó el trabajo de Claudia Sheinbaum en septiembre.

· 30 por ciento manifestó desaprobación.

· La percepción favorable sobre apoyos sociales aumentó de 64 a 68 por ciento en un mes.

· Seguridad pasó de 13 a 27 por ciento de opiniones favorables.

· Omar García Harfuch obtuvo 63 por ciento de opiniones favorables entre los integrantes del gabinete evaluados.

· El Senado registró 41 por ciento de aprobación y la Cámara de Diputados, 44 por ciento.

· La Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo 53 por ciento de aprobación, el mismo porcentaje que un año antes.