Lydia Cacho y FGR piden 12 años de prisión para Mario Marín por tortura

La diligencia se realizó por videoconferencia ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, encabezado por la jueza María José Pech Sáenz. Al concluir, la juzgadora informó que resolverá el fondo del asunto a la brevedad posible, una vez que revise los 66 tomos que integran la causa penal.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) y la periodista Lydia Cacho solicitaron imponer la pena máxima de 12 años de prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido contra ella en 2005. La petición se presentó este jueves 29 de octubre durante la audiencia de alegatos finales, 21 años después de los hechos.

Aunque dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir su fallo, todavía debe resolverse un amparo promovido por la defensa de Marín, relacionado con su edad y estado de salud. Por ello, aún no existe una fecha definitiva para conocer la sentencia.

FGR Y LYDIA CACHO SOLICITAN LA PENA MÁXIMA CONTRA MARIO MARÍN

La petición de 12 años de prisión se fundamenta en el artículo 4 de la legislación contra la tortura vigente en Quintana Roo cuando ocurrieron los hechos, que establece esa sanción como pena máxima para el delito.

La FGR confirmó en sus conclusiones acusatorias que considera que el exgobernador debe ser declarado culpable y condenado a esa pena. Así lo informó Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, organización que acompaña legalmente a la periodista.

Si la jueza impone la condena máxima solicitada y se cumple en su totalidad, Marín podría salir en libertad a principios de 2033.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público Federal pidió suspender los derechos civiles y políticos del exmandatario y emitir una amonestación pública.

LYDIA CACHO Y MARIO MARÍN SE VIERON POR PRIMERA VEZ EN 21 AÑOS

Uno de los momentos de la audiencia fue el primer encuentro virtual entre la periodista y el exgobernador desde que ocurrieron los hechos en 2005.

Cacho se conectó desde España, donde reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, mientras que Marín participó desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

“Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, expresó la autora del libro Los demonios del Edén.

Durante su intervención, la periodista recordó el compromiso que asumió en 2003 con las víctimas de la red de explotación sexual encabezada por Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. También describió el proceso judicial como “una batalla colectiva de un país que está cansado” de que gobernadores utilicen el aparato del Estado para proteger a grupos de delincuencia organizada.

Cacho pidió que Marín le ofrezca una disculpa pública a ella y a la sociedad poblana. Además, anunció que presentará un escrito para solicitar la reparación integral del daño.

La periodista sostuvo que el exmandatario “ordenó mi castigo, lo celebró y me mandó a dar un coscorrón”.

¿QUÉ SOSTIENE LA DEFENSA DE MARIO MARÍN?

La defensa del exgobernador, encabezada por la abogada Pamela Ramírez Cruz, solicitó una sentencia absolutoria y argumentó que no existen pruebas suficientes para acreditar que Marín ordenara o ejecutara directamente los actos de tortura contra la periodista.

Desde el locutorio del penal, el exmandatario leyó su posicionamiento y afirmó que su intervención se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de Cacho.

“No hay prueba material de que ordenara la detención y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho”, declaró.

La defensa presentó seis argumentos sobre lo que calificó como invalidez e insuficiencia probatoria dentro de la causa penal.

También se refirió a la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif, en la que se escucha al entonces gobernador decir que ya le había mandado a dar un “coscorrón a la pinche vieja”. La abogada sostuvo que esa expresión no hacía referencia a Lydia Cacho.

FGR ATRIBUYE A MARÍN RESPONSABILIDAD POR TORTURA DURANTE EL TRASLADO

El Ministerio Público Federal sostuvo que Mario Marín participó como autor mediato en los actos de tortura, al considerar que, como gobernador de Puebla y titular de la estructura de poder estatal, intervino a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el traslado de aproximadamente 20 horas de Cancún a Puebla, Cacho fue sometida a violencia psicológica y moral, amenazas de muerte, suspensión de su tratamiento médico y exposición a cambios bruscos de clima. También señaló que se le negó el acceso suficiente a líquidos y alimentos.

El expediente refiere que, una vez en Puebla, un hombre la empujó, le jaló el cabello y golpeó su cabeza contra una pared.

La Fiscalía pidió que el caso se analice con perspectiva de género, al considerar que la periodista fue agredida por ejercer su libertad de expresión. También solicitó tomar en cuenta la condena emitida en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado mexicano por este caso.