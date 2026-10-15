$!Liberan a expolicía condenado por torturar a Lydia Cacho; Artículo 19 pide sentencia justa en procesos pendientes

Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún, Quintana Roo, luego de que un juez determinara que había cumplido la condena de cinco años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. La salida del exmando policial se dio a conocer el miércoles 14 de octubre, en un reporte de Periódico Central. Rocha Laureano permanecía privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018, y la autoridad judicial consideró que el tiempo que pasó recluido antes de recibir sentencia cubría la totalidad de la pena.

Tras conocerse la noticia, ARTICLE 19 México y Centroamérica aclaró que la liberación obedeció al cumplimiento de la condena y no constituye una absolución ni un reconocimiento de inocencia. ARTÍCULO 19 ACLARA QUE LA LIBERACIÓN NO EQUIVALE A UNA ABSOLUCIÓN La organización, que ha acompañado jurídicamente a Lydia Cacho durante más de 15 años, se pronunció sobre la salida de Rocha Laureano del centro penitenciario de Cancún. “Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, Artículo 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”, señaló en sus canales oficiales. ARTICLE 19 también informó que los procesos penales contra otros dos probables responsables de la tortura continúan en curso. La organización sostuvo que la salida del excomandante no debe afectar el desarrollo de esos procedimientos y señaló que permanece a la espera de “una sentencia justa en los procesos penales pendientes”. Por otra parte, de acuerdo con información publicada por Periódico Central, el equipo jurídico de Rocha Laureano dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra Lydia Cacho.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO ALEJANDRO ROCHA LAUREANO? Rocha Laureano fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en Puebla por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, entonces dependiente de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión por tortura. En ese momento, el excomandante todavía formaba parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La investigación federal lo relacionó con el operativo de detención y traslado de Lydia Cacho, ocurrido en diciembre de 2005. Las indagatorias lo señalaron por su presunta intervención en la detención, el traslado y las agresiones denunciadas por la periodista. De acuerdo con la investigación, Rocha Laureano habría participado en el relevo de los agentes que trasladaban a Cacho de Cancún a Puebla. Durante el proceso penal, el exmando permaneció recluido en Cancún. En 2021, un juez federal le negó la posibilidad de continuar el juicio en libertad, al considerar la gravedad del delito que enfrentaba. La condena impuesta fue de cinco años y seis meses de prisión. La autoridad judicial determinó posteriormente que el tiempo que permaneció encarcelado era suficiente para dar por cumplida la pena.

EL CASO LYDIA CACHO COMENZÓ TRAS LA PUBLICACIÓN DE LOS DEMONIOS DEL EDÉN

El caso se originó en diciembre de 2005, después de que Lydia Cacho publicara el libro Los demonios del Edén, en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil y expuso posibles vínculos de empresarios y políticos con esos delitos. Tras la publicación, el empresario Kamel Nacif presentó una denuncia contra la periodista por difamación y calumnias en Puebla. El 16 de diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Cancún por agentes de la Policía Judicial poblana, aunque el procedimiento legal se desarrollaba en otro estado. La periodista fue trasladada por carretera a Puebla en un recorrido de alrededor de mil 500 kilómetros que duró más de 20 horas. Cacho denunció que durante el trayecto permaneció incomunicada y fue amenazada de muerte, además de sufrir violencia física, psicológica y sexualizada. Según la comunicadora, los agentes buscaban obligarla a retractarse de lo publicado en su libro. GRABACIONES DE MARIO MARÍN Y KAMEL NACIF DESENCADENARON INVESTIGACIONES Años después de la detención de Lydia Cacho, se difundieron conversaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, y al empresario Kamel Nacif, en las que abordaban la detención de la periodista. La difusión de esos audios dio origen al sobrenombre de “góber precioso” con el que Marín fue identificado públicamente. Las grabaciones también llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación sobre los hechos.

El caso derivó en procesos penales contra personas señaladas por su presunta participación en la detención y las agresiones denunciadas por Cacho. Con la salida de Alejandro Rocha Laureano del penal de Cancún, concluyó el cumplimiento de la pena que le fue impuesta por tortura. Sin embargo, Artículo 19 recordó que continúan pendientes otros procesos penales relacionados con el caso.