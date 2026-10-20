Fallas técnicas frenan careo de Lydia Cacho con Mario Marín tras casi 21 años de litigio

La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho no pudo concretar el careo judicial que tenía previsto con el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, debido a fallas técnicas en el sistema de comunicación del juzgado encargado de la diligencia en Quintana Roo.

La audiencia representaba una oportunidad para confrontar judicialmente al exmandatario por los hechos relacionados con su detención y tortura en diciembre de 2005. Sin embargo, la sesión fue suspendida sin que se estableciera una nueva fecha.

Cacho participaría a distancia desde España, donde reside por motivos de seguridad. A través de una transmisión en vivo, cuestionó que los problemas administrativos y tecnológicos de las instituciones vuelvan a retrasar un proceso que lleva casi dos décadas.

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ LA AUDIENCIA DE LYDIA CACHO?

De acuerdo con el testimonio de la periodista, el personal del juzgado informó a ella y a su equipo legal que la plataforma de comunicación había dejado de funcionar cuando estaba por comenzar la diligencia.

Inicialmente, les señalaron que pudo tratarse de un corte de electricidad. Posteriormente, explicó Cacho, surgió la posibilidad de que existieran problemas relacionados con el servicio utilizado para realizar las audiencias virtuales.

La periodista expresó su inconformidad porque llevaba meses preparándose emocional y legalmente para el encuentro con Marín. También señaló que había acudido a terapia antes de la audiencia para afrontar el impacto de volver a enfrentarse al exgobernador.

Hasta el momento de sus declaraciones, no se había informado una nueva fecha para reprogramar el careo.

EL CASO LYDIA CACHO: DETENCIÓN Y TORTURA EN 2005

El proceso tiene su origen en diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por vía terrestre a Puebla. La periodista denunció que durante el trayecto fue torturada y que su detención estuvo relacionada con las investigaciones publicadas en su libro Los demonios del Edén.

En esa obra documentó una presunta red de explotación sexual infantil y señaló vínculos con personas de poder económico. Según el relato de Cacho, el empresario Kamel Nacif habría recurrido al entonces gobernador poblano para actuar en su contra.

La periodista sostiene que su detención fue una represalia por su trabajo de investigación. El caso derivó en procedimientos judiciales y en acusaciones relacionadas con la actuación de funcionarios públicos.

Mario Marín enfrenta el proceso penal relacionado con estos hechos y permanece interno en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

ARTICLE 19 EXIGE AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN

La organización ARTICLE 19 México también manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia. Señaló que, después de años de espera por justicia para Lydia Cacho, los errores logísticos representan nuevos obstáculos para el avance del caso.

La periodista advirtió que las fallas en los sistemas judiciales pueden afectar a otras víctimas que dependen de estas herramientas para participar en sus procesos, incluidas personas afectadas por desapariciones, secuestros y violencia.