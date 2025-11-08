Macron tiene encuentro con Olimpia Coral durante cena en su visita a México

Como cierre de su visita a México, el mandatario francés Emmanuel Macron participó en una cena en el Colegio San Ildefonso, fue ahí donde se dio el encuentro con la activista Olimpia Coral Melo.

El programa oficial del mandatario incluyó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Macron visitó México para solicitar la devolución del códice de Azcatitlán. El jefe de Estado fue recibido durante la madrugada del viernes 7 de noviembre por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, también responsable de encabezar la bienvenida a nombre del gobierno mexicano.

ENCUENTRO MACRON Y OLIMPIA CORAL

En la cena dentro del Colegio San Ildefonso fueron citados integrantes de la comunidad francesa y otros invitados, de acuerdo a Olimpia, estuvo sentada justo al frente del Presidente, espacio donde aprovechó para hablar de la lucha que se ha sostenido ante la violencia digital. De acuerdo con la impulsora de la Ley Olimpia, Macron coincidió en que “hay que abolir el algoritmo patriarcal”.