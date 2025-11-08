Macron tiene encuentro con Olimpia Coral durante cena en su visita a México

México
/ 8 noviembre 2025
    Macron tiene encuentro con Olimpia Coral durante cena en su visita a México
    Olimpia Coral Melo fue parte de los 20 invitados a la cena con Emmanuel Macron | FOTO: X

El Presidente de Francia se reunió con la activista mexicana durante una cena de despedida y coincidió: “hay que abolir el algoritmo patriarcal” en redes sociales

Como cierre de su visita a México, el mandatario francés Emmanuel Macron participó en una cena en el Colegio San Ildefonso, fue ahí donde se dio el encuentro con la activista Olimpia Coral Melo.

El programa oficial del mandatario incluyó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Macron visitó México para solicitar la devolución del códice de Azcatitlán. El jefe de Estado fue recibido durante la madrugada del viernes 7 de noviembre por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, también responsable de encabezar la bienvenida a nombre del gobierno mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Macron llega a México para reunirse con Sheinbaum; solicitarán devolución del Códice Azcatitlán

ENCUENTRO MACRON Y OLIMPIA CORAL
En la cena dentro del Colegio San Ildefonso fueron citados integrantes de la comunidad francesa y otros invitados, de acuerdo a Olimpia, estuvo sentada justo al frente del Presidente, espacio donde aprovechó para hablar de la lucha que se ha sostenido ante la violencia digital. De acuerdo con la impulsora de la Ley Olimpia, Macron coincidió en que “hay que abolir el algoritmo patriarcal”.

La activista compartió un video en sus redes sociales en el que el presidente de Francia convive con las mujeres que participaron a preparar la cena ofrecida en su honor.

”No habrá justicia social sin antirracismo; hoy tocó comer de manos de campesinas”, contó que le expresaron a Emmanuel Macron.

TE PUEDE INTERESAR: México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza

MACRON SE DESPIDE DE MÉXICO
“Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y respeto mutuo” fue el mensaje de despedida por parte de Macro, dirigido a través de su cuenta en X, durante la mañana del sábado.

Así mismo, la cuenta oficial del mandatario compartió cuatro mensajes durante su visita, mostrando desde charlas dentro de Palacio Nacional como videos de su caminata dentro del Zócalo Capitalino.

Temas


Internacional
Ley Olimpia

Localizaciones


México

Personajes


Emmanuel Macron

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

