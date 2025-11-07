Macron llega a México para reunirse con Sheinbaum; solicitarán devolución del Códice Azcatitlán

Macron fue recibido pasada la medianoche por el secretario de Relaciones Exteriores , Juan Ramón de la Fuente , en representación del gobierno mexicano. La comitiva francesa llegó procedente de Brasil, donde el mandatario participó en la COP30 , anunciando un apoyo de 500 millones de euros para la conservación de la selva amazónica .

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , arribó a la Ciudad de México durante la madrugada del 7 de noviembre de 2025 para sostener una serie de reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete. El encuentro, celebrado en Palacio Nacional , busca fortalecer los lazos diplomáticos y marcar el inicio de las celebraciones por el bicentenario de relaciones entre México y Francia.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta visita tiene como objetivo reforzar el carácter multidimensional de la asociación estratégica entre ambas naciones y abrir una nueva etapa de cooperación política, cultural y económica.

EL CÓDICE AZCATITLÁN, TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN

Durante la reunión privada entre Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron, uno de los puntos principales fue la solicitud del gobierno mexicano para la devolución del Códice Azcatitlán, un manuscrito histórico que se encuentra bajo resguardo en Francia.

El documento, elaborado tras la conquista de Tenochtitlan, narra la migración de los mexicas y los procesos políticos de los siglos XVI y XVII. Para el gobierno de México, su recuperación representa un acto de reivindicación histórica y cultural.

La presidenta Sheinbaum destacó que esta petición será el eje de la conversación diplomática, junto con la restitución de otras piezas históricas, como el Códice Borbónico, cuya negociación seguirá un proceso paralelo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura participarán activamente en las gestiones para su recuperación.

REFUERZO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y ECONÓMICA

Además de los temas culturales, la visita de Macron busca impulsar la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, programado para renovarse en 2026. Francia se perfila como un socio estratégico en la actualización de tratados que fomenten la inversión, innovación tecnológica e intercambio científico y académico.

Ambos gobiernos revisarán también los mecanismos para fortalecer la cooperación multilateral, promover la igualdad de género y ampliar los esfuerzos conjuntos para proteger el medio ambiente. Estas iniciativas pretenden consolidar una relación más sólida entre las dos naciones.

Posteriormente, se llevará a cabo una conferencia de prensa conjunta donde Sheinbaum y Macron presentarán los acuerdos alcanzados. Más tarde, el mandatario francés se reunirá con empresarios en el Club de Industriales, donde se discutirán nuevas oportunidades de colaboración en sectores como la energía, movilidad, tecnología y cultura.

ACTOS FINALES Y DESPEDIDA DEL PRESIDENTE FRANCÉS

El programa de la visita oficial concluirá con una cena de gala en el Colegio de San Ildefonso, donde Macron convivirá con miembros de la comunidad francesa radicada en México. Este evento busca resaltar la importancia de los vínculos educativos y culturales entre ambos países.

Antes de regresar a Francia, el mandatario ofrecerá un breve mensaje sobre los resultados de su viaje, destacando el interés mutuo en fortalecer la cooperación internacional y promover un diálogo abierto en materia de patrimonio, desarrollo sostenible y comercio.

Su visita marca un momento significativo en la diplomacia bilateral, abriendo la puerta a nuevos proyectos conjuntos y reafirmando la relación histórica entre México y Francia.

DATOS CURIOSOS

• El Códice Azcatitlán es uno de los pocos manuscritos que combina escritura pictográfica indígena con anotaciones coloniales.

• México y Francia establecieron relaciones diplomáticas en 1830, por lo que en 2026 celebrarán 200 años de colaboración.

• En 1964, Francia devolvió a México el Códice Chimalpopoca, considerado un precedente histórico en materia de restitución cultural.