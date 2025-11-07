México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza

CDMX.- En un acto celebrado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional este 7 de noviembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron una serie de acuerdos destinados a fortalecer la relación bilateral en materia económica, científica y cultural, con el objetivo de conmemorar el próximo año los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Macron destacó que las empresas francesas representan al primer empleador extranjero en el sector aeronáutico mexicano e informó que los intercambios económicos bilaterales se elevarán a 6 mil 800 millones de euros, con miras a profundizar la cooperación en energía, ferrocarriles, salud, innovación y economía circular.

La mandataria mexicana afirmó que la cooperación no se limitará a los aspectos comerciales, sino que incluirá una alianza científica y técnica, cultural y educativa, donde el arte, la investigación y la movilidad académica jugarán un papel central.

Entre los acuerdos culturales, se anunció que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas -mientras que el Códice Boturini se mostrará en Francia- en el marco de un gran festival franco-mexicano de otoño de ese año.

La presidenta Sheinbaum afirmó que la relación se basa en el respeto mutuo, el multilateralismo y la soberanía de los Estados, mientras que Macron expresó su admiración por México y refrendó que “Francia ama a México”.

Además, fue reforzado el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico, plataforma clave para atraer inversiones, sostenibilidad, innovación y tecnología, así como seguir construyendo cadenas de valor entre ambas naciones.

La visita de Macron culminó con un mensaje conjunto de ambos gobiernos para colocar la ciencia, la cultura y la relación económica estratégica al centro de una nueva etapa diplomática, a un paso del bicentenario. Con información de El Universal