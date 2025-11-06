Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes

A través de redes sociales se volvió viral el video de un altercado entre automovilistas en un estacionamiento en el municipio de Coacalco, Estado de México. En el conflicto, se vieron envueltos una madre y su hijo, que fueron identificados como los principales agresores.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes difundidas, la riña se desarrolló en un espacio público, además de daños materiales y una denuncia pública.

ASÍ FUE COMO EMPEZÓ LA DISCUSIÓN ENTRE AUTOMOVILISTAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

El origen de la pelea fue cuando madre que iba con su hijo le pidió a otra mujer que moviera de lugar su vehículo cuando este estaba estacionado.

Al negarse, la solicitante comenzó con una actitud de reclamo en un tono agresivo, provocando que los hechos subieran de tono y que, rápidamente, la situación se saliera de control y se procediera a insultos, amenazas y golpes al vehículo.

Como supuesta medida de precaución, la mujer que estaba dentro del coche comenzó a grabar lo que ocurría. Cuando la madre se dio cuenta de esto, reaccionó con burlas y señas obscenas.