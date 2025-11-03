¿Quiénes son? Marcha Generación Z México: fecha y lugar de la movilización con banderas de ‘One Piece’

    En internet, desde hace unos días, un grupo denominado “Generación Z México” ha convocado a una marcha pacífica el próximo sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

Tiene como objetivo manifestarse en contra de las acciones del Gobierno de México actual

En internet, desde hace unos días, un grupo denominado “Generación Z México” ha convocado a una marcha pacífica el próximo sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México; apuntan que, para identificarse, podrán portar banderas del anime ‘One Piece’.

La generación Z está conformada por aquellas personas nacidas aproximadamente entre mediados o finales de la década de 1990 y finales de la década de 2000 o principios de la de 2010. Unas fuentes especifican que se trata desde 1997 al 2012, otras apuntan el rango de 1995-2010.

Esta marcha tiene como objetivo manifestarse en contra de las acciones del Gobierno de México actual, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin “apoyar ideologías” ni partidos políticos.

A la par, negaron que haya “intereses ocultos o agendas disfrazadas”, sobre todo por especulaciones que ha generado en redes sociales.

La marcha es respaldada un movimiento autodescrito como “cívico, realista y apartidista”. A pesar de que el colectivo no participará oficialmente de la convocatoria, respalda toda forma de expresión pública pacífica.

Esta movilización causó gran revuelo en las plataformas digitales, especialmente entre los simpatizantes de Morena, pues aseguran que esta marcha es un invento más de la oposición, con el objetivo de desprestigiar la administración actual.

¿CUÁL ES EL ORIGEN?

Esta manifestación surgió a raíz de las protestas organizadas por la “Generación Z” en Nepal, en contra de la corrupción, la falta de empleo y las restricciones de varias plataformas de redes sociales. Estas protestas juveniles derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación.

De acuerdo con su manifiesto oficial publicado en redes sociales, este movimiento nació del “hartazgo colectivo de la juventud mexicana”. En su presentación declaran estar cansados de “la corrupción disfrazada de progreso, del abuso de poder, de la violencia que nos roba la tranquilidad y del descaro de los mismos políticos que solo cambian de color para seguir haciendo lo mismo”.

Asimismo, en su pronunciamiento, los jóvenes aseguraron que no buscan protagonismo, sino que buscan unidad, estrategia y resultados reales. “Somos la generación a la que llamaron ‘desinteresada’, pero que ha decidido organizarse, alzar la voz y actuar (...) Queremos un México donde la justicia no sea un privilegio, donde la seguridad no dependa de la suerte y donde el futuro no esté en manos de los mismos de siempre”, escribieron.

Su misión consiste en construir un movimiento cívico realista, resiliente y apartidista, enfocado en la seguridad, la organización interna y el uso estratégico de herramientas digitales.

Su prioridad es exponer actos de corrupción con firmeza y movilizar a la población juvenil con inteligencia para crear alianzas que transformen “el hartazgo social en acción colectiva”.

Por su parte, su visión consiste en consolidar una fuerza civil líder, impulsando un México donde prevalezcan la igualdad, la seguridad y la justicia, libres de impunidad, corrupción y toda forma de interferencia política.

Asimismo, buscan construir un sistema en el que los organismos internos y externos sean independientes del gobierno, frenando la corrupción mediante procesos transparentes y elecciones limpias.

Los organizadores aseguran que los jóvenes se han dado cuenta de que deben actuar, para asegurar su futuro y el de sus familias; acusando que los gobernantes piensan sólo en el poder y dinero, ya que “no somos no de izquierda ni de derecha”.

¿CUÁNDO Y EN DÓNDE SERÁ LA MARCHA?

Según un video que ha sido difundido por distintos foros, la marcha se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre.

El punto de encuentro será el Ángel de la Independencia y partirán rumbo a la plancha del Zócalo capitalino. La invitación informa que los participantes marcharán con banderas de “Luffy”, protagonista del anime japonés “One Piece”.

¿POR QUÉ SE USAN BANDERAS DE ‘ONE PIECE’?

A nivel mundial, las marchas de jóvenes se caracterizan por el uso de la bandera pirata del manga y adaptación ilustrada ‘One Piece’, está conformada por un cráneo con un sombrero de paja, en alusión al protagonista: Luffy.

A nivel mundial, las marchas de jóvenes se caracterizan por el uso de la bandera pirata del manga y adaptación ilustrada ‘One Piece’. FOTO: ARCHIVO

El emblema de la “Jolly Roger” de la tripulación de Luffy es utilizado por los jóvenes porque lo asocian con la lucha contra sistemas autoritarios y la corrupción. Esta bandera representa una forma de resistencia que trasciende barreras culturales y lingüísticas; ha sido utilizada en Nepal, Indonesia, Perú, Filipinas y Francia.

(Con información de El Universal)

