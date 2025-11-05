Youtuber ‘El Custodio’ asesina a tres vecinos en Acolman; alega legítima defensa, pero vecinos señalan otro motivo
Vecinos captaron en video al youtuber “El Custodio” realizando detonaciones antes de huir del lugar en Acolman. El sujeto continúa prófugo
La madrugada del martes 4 de noviembre, un hombre identificado como Roberto Carlos, conocido en redes sociales como “El Custodio”, presuntamente privó de la vida a tres personas y lesionó a otra en el fraccionamiento Real del Valle, en Acolman, Estado de México.
Tras los hechos, el creador de contenido para la plataforma de Youtube, difundió un video en el que afirmó haber actuado en legítima defensa, aunque testimonios y primeras indagatorias apuntan a una versión distinta.
YOUTUBER ‘EL CUSTODIO’ ASESINA A TRES PERSONAS Y HIERE A UNA CUARTA
De acuerdo con las autoridades, las agresiones ocurrieron durante la madrugada, cuando Roberto Carlos presuntamente disparó contra un grupo de vecinos. En el lugar murieron Carla “N”, de 49 años; su pareja, Guillermo “N”, de 51; y Omar “N”, de 21 años.
Otra persona, identificada como Irvin Uriel “N”, resultó herida y fue trasladada al Hospital General de Axapusco.
En redes sociales circulan videos y fotografías en los que se observa a “El Custodio” realizando detonaciones contra varias personas. En las imágenes también se aprecia que las víctimas portaban armas de fabricación casera y cuchillos.
‘EL CUSTODIO’ JUSTIFICA MÚLTIPLE ASESINATO CULPANDO A LAS VÍCTIMAS DE SER ‘INVASORAS’
Tras la balacera, el presunto responsable difundió un video donde se identifica como “El Custodio” y afirma que las víctimas eran “invasoras de casas” que lo habían amenazado desde tiempo atrás. En la grabación, aseguró que se vio obligado a emplear la fuerza para defender su vida y la de su familia.
“Hola, mi nombre es Roberto Carlos “El Custodio” en YouTube, tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa, ya desde hace años me tenían en esa situación, tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero es así, esto es lo que pasa por gente invasora, para C4 o para quién vea esto, lástima para mi familia, discúlpenme, tenía que hacerlo, estas gentes no se iban a detener, era la única forma, gracias”, expresó en el video.
Aunque el agresor señaló que actuó contra presuntos invasores, esta versión fue desmentida por familiares y vecinos de las víctimas.
VECINOS Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS NIEGAN VERSIÓN DE ‘EL CUSTODIO’ Y REVELAN PROBLEMAS VECINALES
El hermano de uno de los fallecidos declaró en entrevista para N+ que sus familiares no se dedicaban a invadir viviendas y acusó al youtuber de ser un vecino conflictivo. Otros habitantes de la calle Valle de Umán respaldaron esta versión y aseguraron que las tensiones con Roberto Carlos habían sido recurrentes.
Testimonios recabados en la zona indican que el altercado habría iniciado cuando el agresor reclamó a las víctimas porque una camioneta obstruía su salida. Según vecinos, la discusión escaló rápidamente, presuntamente porque el creador de contenido actuó de forma violenta y bajo los efectos del alcohol.
REALIZAN OPERATIVO DURANTE HORAS PARA DETENER A ‘EL COMANDANTE’; CONTINÚA PRÓFUGO
Omar Olvera Ríos, titular de Seguridad Pública Municipal de Acolman, informó que ante la agresividad del presunto responsable se desplegó un operativo en el que participaron elementos municipales, de la Guardia Nacional, seguridad estatal y agentes de la Fiscalía.
A pesar de que la búsqueda se extendió hasta aproximadamente las 4:00 horas del martes, no fue posible localizar a Roberto Carlos, quien habría logrado huir del lugar.
FISCALÍA ASEGURA DOMICILIO DE ‘EL CUSTODIO’ TRAS COMETER MÚLTIPLE HOMICIDIO
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró el domicilio del presunto responsable y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, “El Custodio” permanece prófugo.
La autoridad continúa recabando testimonios, evidencia videográfica y otros indicios para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.