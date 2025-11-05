Youtuber ‘El Custodio’ asesina a tres vecinos en Acolman; alega legítima defensa, pero vecinos señalan otro motivo

Tras los hechos, el creador de contenido para la plataforma de Youtube , difundió un video en el que afirmó haber actuado en legítima defensa , aunque testimonios y primeras indagatorias apuntan a una versión distinta.

La madrugada del martes 4 de noviembre, un hombre identificado como Roberto Carlos, conocido en redes sociales como “El Custodio” , presuntamente privó de la vida a tres personas y lesionó a otra en el fraccionamiento Real del Valle, en Acolman, Estado de México.

YOUTUBER ‘EL CUSTODIO’ ASESINA A TRES PERSONAS Y HIERE A UNA CUARTA

De acuerdo con las autoridades, las agresiones ocurrieron durante la madrugada, cuando Roberto Carlos presuntamente disparó contra un grupo de vecinos. En el lugar murieron Carla “N”, de 49 años; su pareja, Guillermo “N”, de 51; y Omar “N”, de 21 años.

Otra persona, identificada como Irvin Uriel “N”, resultó herida y fue trasladada al Hospital General de Axapusco.

En redes sociales circulan videos y fotografías en los que se observa a “El Custodio” realizando detonaciones contra varias personas. En las imágenes también se aprecia que las víctimas portaban armas de fabricación casera y cuchillos.

‘EL CUSTODIO’ JUSTIFICA MÚLTIPLE ASESINATO CULPANDO A LAS VÍCTIMAS DE SER ‘INVASORAS’

Tras la balacera, el presunto responsable difundió un video donde se identifica como “El Custodio” y afirma que las víctimas eran “invasoras de casas” que lo habían amenazado desde tiempo atrás. En la grabación, aseguró que se vio obligado a emplear la fuerza para defender su vida y la de su familia.

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos “El Custodio” en YouTube, tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa, ya desde hace años me tenían en esa situación, tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero es así, esto es lo que pasa por gente invasora, para C4 o para quién vea esto, lástima para mi familia, discúlpenme, tenía que hacerlo, estas gentes no se iban a detener, era la única forma, gracias”, expresó en el video.

Aunque el agresor señaló que actuó contra presuntos invasores, esta versión fue desmentida por familiares y vecinos de las víctimas.