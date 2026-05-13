Magistrada fallece tras recibir más de 300 picaduras de abeja en Zacatecas
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El siniestro de abejas afectó a 11 personas y hospitalizó 5, tras el incidente en la Unidad Deportiva
El 13 de mayo se reportó que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga, falleció el 12 de mayo, tras haber recibido numerosas picaduras de abeja.
El 3 de mayo, la magistrada asistió a un torneo deportivo, en la Unidad Deportiva de Guadalupe, cuando fue alcanzada por un enjambre de abejas. Según información de Telediario, la magistrada, intentando proteger a su hijo, recibió más de 300 picaduras de abeja.
Protección Civil informó que el enjambre de abejas afectó a 11 personas, de las cuales 5 tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, solo la muerte de la magistrada se ha registrado como fallecimiento, tras el incidente.
La magistrada fue ingresada en el Hospital General de Zacatecas. Derivado de las picaduras, presentó un choque anafiláctico. El personal del Poder Judicial de Zacatecas expresó su pésame y consternación por la fatalidad que causó el siniestro.