Magistrada fallece tras recibir más de 300 picaduras de abeja en Zacatecas

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    Magistrada fallece tras recibir más de 300 picaduras de abeja en Zacatecas
    Fallece Oyuki Ramírez Burciaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas Vanguardia

El siniestro de abejas afectó a 11 personas y hospitalizó 5, tras el incidente en la Unidad Deportiva

El 13 de mayo se reportó que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga, falleció el 12 de mayo, tras haber recibido numerosas picaduras de abeja.

El 3 de mayo, la magistrada asistió a un torneo deportivo, en la Unidad Deportiva de Guadalupe, cuando fue alcanzada por un enjambre de abejas. Según información de Telediario, la magistrada, intentando proteger a su hijo, recibió más de 300 picaduras de abeja.

Protección Civil informó que el enjambre de abejas afectó a 11 personas, de las cuales 5 tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, solo la muerte de la magistrada se ha registrado como fallecimiento, tras el incidente.

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La magistrada fue ingresada en el Hospital General de Zacatecas. Derivado de las picaduras, presentó un choque anafiláctico. El personal del Poder Judicial de Zacatecas expresó su pésame y consternación por la fatalidad que causó el siniestro.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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