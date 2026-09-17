Inauguran el Centro Xólotl en CDMX: un gran refugio para hasta 600 perros y gatos

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    Inauguran el Centro Xólotl en CDMX: un gran refugio para hasta 600 perros y gatos
    Centro de refugio y protección animal Xólotl, en Ciudad de México. X
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    Centro de refugio y protección animal Xólotl, en Ciudad de México. X
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    Centro de refugio y protección animal Xólotl, en Ciudad de México. X

Ubicado en la Alameda Oriente, el espacio público busca brindar atención veterinaria y refugio a perros y gatos rescatados.

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal “Xólotl” en la Alameda Oriente. Un nuevo espacio público que busca dar refugio, atención médica y una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de calle o maltrato.

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El proyecto fue presentado a través de la red social X de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la ciudad. El refugio presenta una inversión histórica en infraestructura pública dedicada exclusivamente al cuidado y protección animal, pues, es el más grande de México en su tipo y uno de los más importantes de Latinoamérica.

El espacio está diseñado para albergar hasta 600 perros y gatos de forma simultánea, y fue construido en un terreno de 50 mil metros cuadrados con más de 6 mil 400 metros cuadrados de construcción.

Con un presupuesto de construcción de 112 millones de pesos, el refugio cuenta con más de 100 estancias, consultorios veterinarios, quirófano, área de recuperación, zona de cuarentena y estética canina.

$!Centro de refugio y protección animal Xólotl, en Ciudad de México
Centro de refugio y protección animal Xólotl, en Ciudad de México X

SERVICIOS MÉDICOS Y ESPACIOS DE RECRACIÓN.

El centro ofrece servicios veterinarios completos para garantizar la salud física y emocional de las mascotas. Los animales reciben desde vacunas y esterilizaciones hasta tratamientos especializados o cirugías

Las instalaciones incluyen áreas verdes abiertas y circuitos de agilidad. Estos espacios permiten que los perros caminen, jueguen y convivan diariamente antes de ser puestos en adopción.

MODELO DE BIENESTAR Y ADOPCIÓN RESPONSABLE

El albergue opera bajo un enfoque de cinco pilares para asegurar una buena calidad de vida. Estos aspectos abarcan alimentación adecuada, entorno seguro, salud médica, interacción social y estabilidad emocional.

El objetivo principal es rescatar, rehabilitar y socializar a los animales para integrarlos a familias responsables. Se promueve el paso de la cultura del abandono hacia la adopción y el cuidado consciente.

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SUSTENTABLE E INOVADOR

La sustentabilidad es uno de los ejes principales en el diseño del inmueble. El centro cuenta con una planta de tratamiento especial para procesar los desechos de los animales y generar composta.

También posee sistemas para recolectar agua de lluvia. Este recurso se utiliza para las labores de limpieza, riego de áreas verdes y mantenimiento general del lugar.

PARTICIPIACIÓN CIUDADANA Y PLANES A FUTURO

El gobierno de la capital abrió una convocatoria para invitar a jóvenes y familias a sumarse como voluntarios. Las personas interesadas podrán colaborar en el paseo, cuidado y socialización de los animales.

Además, se anunció la próxima creación de una “Utopía Animal” en la Alameda Oriente. Este espacio contiguo estará abierto al público general para actividades de convivencia y juego con sus propias mascotas.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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