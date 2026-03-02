Mantiene Nuevo León decreto para prevenir incendios forestales y urbanos

México
/ 2 marzo 2026
    Mantiene Nuevo León decreto para prevenir incendios forestales y urbanos
    La veda prohíbe el uso de fuego en ecosistemas forestales y lotes urbanos; las sanciones alcanzan hasta 10 años de prisión y multas económicas Cortesía

El gobierno de Nuevo León mantiene la veda al uso de fuego hasta el 30 de septiembre de 2026 para prevenir incendios forestales y urbanos

Monterrey, Nuevo León.- Para fortalecer la prevención y reducir el riesgo de incendios tanto forestales como urbanos, la Secretaría de Medio Ambiente mantiene el decreto por el que se establecen Zonas de Veda para el Uso de Fuego, en Nuevo León.

El decreto se encuentra vigente del 30 de enero al 30 de septiembre de 2026 en todo el territorio estatal.

NUEVO LEÓN APUESTA POR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y URBANOS

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, mencionó que la medida tiene el objetivo de prevenir incendios forestales y urbanos, así como la calidad del aire y salvaguardar los recursos naturales.

“El gobierno de Nuevo León emitió este decreto para fortalecer la prevención, reducir riesgos y fomentar la participación responsable de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente”, indicó.

Precisó que la medida establece la prohibición del uso de fuego en todos los ecosistemas forestales del estado, así como en lotes baldíos urbanos mayores a mil metros cuadrados y en predios con arbolado mayores a 500 metros cuadrados ubicados en zonas urbanas o de interfaz urbanoforestal.

NUEVO LEÓN PERMITIRÁ QUEMAS PREESCRITAS Y CONTROLADAS

Solamente se permiten las quemas preescritas y controladas bajo la Normal Oficial Mexicana NOMO15SEMARNAT/AGRUCUKTURA2023., además del chamusqueo de forraje para alimento animal, siempre que se realice en domicilios particulares y con medidas de extinción inmediata.

Además, como medida de prevención, se exhorta a la población a no arrojar colillas de cigarro, cerrillos o residuos de vidrio en zonas forestales, y se establece que los propietarios de predios deberán mantenerlos libres de residuos y combustibles forestales, además de implementar brechas cortafuego como medida preventiva.

El documento también contempla la responsabilidad solidaria de los dueños de predios urbanos, quienes podrán ser responsables de los daños ocasionados a terceros o al ecosistema si un incendio se origina por la quema de residuos en su propiedad.

Las penas que se contemplan son de hasta 10 años de prisión y multas de 10 a 80 UMAs para quienes provoquen incendios urbanos o forestales.

