Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente al momento del descarrilamiento en Oaxaca

El maquinista y el conductor del Tren Interoceánico que descarriló en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, el pasado 28 de diciembre de 2025, accidente que dejó un saldo de 14 personas muertas y más de un centenar de heridos, no contaban con licencia federal ferroviaria vigente que los facultara para desempeñar funciones propias de su cargo.

De acuerdo con la causa penal 7/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, los datos de prueba obtenidos por la Fiscalía acreditan que los imputados se encontraban a bordo del tren al momento del siniestro y que no actuaron con el deber de cuidado que les correspondía.

El expediente, al que tuvo acceso El Universal, detalla que la responsabilidad penal se sustenta, entre otros elementos, en testimonios de pasajeros. Alfonso “L” declaró que el tren circulaba a una velocidad estimada entre 80 y 90 kilómetros por hora y que nunca se detuvo, versión que consta en el oficio número 1008/2025. En tanto, Zuleyma “M” señaló al presentar su querella que el convoy avanzaba a exceso de velocidad, aproximadamente a 80 kilómetros por hora.

Según la investigación, el accidente fue provocado por el actuar del maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y de Ricardo Mendoza Cerón, quien también viajaba a bordo de la locomotora FIT-3027. El documento precisa que Canteros Méndez excedió el límite de velocidad permitido, establecido en 50 kilómetros por hora, mientras que Díaz Gómez y Mendoza Cerón omitieron accionar la válvula de freno de emergencia para detener el tren.