Marcara récord Infonavit con crédito de hasta $6.8 millones para adquirir vivienda

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    Marcara récord Infonavit con crédito de hasta $6.8 millones para adquirir vivienda
    Especialistas estiman que la medida entrará en vigor antes de que concluya el 2026 y requerirá que los derechohabientes demuestren ingresos mensuales superiores a los 100 mil pesos. ARCHIVO

Eleva Infonavit su crédito máximo a $6.8 millones de pesos, un 132% más, para competir directamente con la banca comercial

El Infonavit decidió elevar, por mucho, el monto del crédito que ofrece a sus derechohabientes para adquirir una vivienda. Actualmente tiene como monto máximo a prestar alrededor de 2 millones 935 mil pesos, pero ahora se elevará a 6 millones 821 mil 425 pesos; es decir, 132 por ciento más.

“El monto máximo de crédito de las alternativas de financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en sus modalidades individual, conyugal y Unamos Créditos (UCI) será por una cantidad equivalente de hasta 711.9 Veces el Salario Mínimo mensual”, señala el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-infonavit-2026-para-jovenes-asi-puedes-obtener-vivienda-accesible-entre-los-20-y-35-anos-LP20495619

Para determinar hasta cuánto se prestará, se tomarán en cuenta los ingresos de los derechohabientes.

“(Se consideran) el Salario Diario Integrado (SDI) de cada persona trabajadora y el plazo de los créditos, sin que se supere el límite máximo que se indica”, señala la publicación.

Alcanzar el nuevo tope de préstamo supone que el trabajador tiene ingresos superiores a los 100 mil pesos al mes, ya sea de forma individual o conyugal. “(El monto máximo es) para personas que tengan un SDI de aproximadamente entre 140 mil y 180 mil pesos” , estimó Daniel Chávarri, bróker de Finanz Asesores Hipotecarios.

Chávarri agregó que no hay una fecha para que los cambios entren en vigor, pero suelen tardar algunos meses. “De manera no oficial, mi estimación sería que aplicar en algún momento antes de terminar este año 2026” , indicó.

El incremento, consideró Chávarri, generará una competencia más fuerte entre la banca y el Infonavit para otorgar créditos. Actualmente, puntualizó, el monto máximo en Infonavit Tradicional y Total es de 2 millones 935 mil pesos, más la subcuenta de vivienda. Mientras que para Cofinavit es de un millón 159 mil 22 pesos, más la subcuenta de vivienda y el monto que presta el banco.

"Los derechohabientes con ingresos mayores y un requerimiento más alto de crédito por ahora solo tenían la opción de crédito bancario o Cofinavit. Este incremento implica que ahora Infonavit podrá ser una opción más para analizar" , destacó Chávarri.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inflacion-de-primera-quincena-de-mayo-fue-de-411-bajan-precios-agro-por-tarifas-del-gobierno-en-mexico-ON20872941

En cuanto a las tasas de interés, agregadas, no se han notificado cambios. “Depende del ingreso reportado, con una tasa mínima de 3.69 por ciento (para ingresos de 9 mil 272 pesos o menos) y de hasta 10.45 por ciento (para aquellos clientes con ingresos de 23 mil 537 pesos en adelante)” , refirió.

Se espera que el nuevo monto máximo sea financiado enteramente por el Instituto. “En los últimos años, con excepción de los productos Cofinavit y Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, Infonavit financia directamente los montos de crédito” , concluyó Chávarri.

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