Marcha de blanco la Generación Z por las calles de la Ciudad de México

México
/ 14 diciembre 2025
    Al rededor de 200 personas encabezaron la Marcha de la generación Z que partió desde el Ángel de la independencia rumbo a Palacio de Bellas Artes. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM FOTO: CUARTO OSCURO | Andrea Murcia Monsivais

Para evitar las vinculaciones con el ‘Bloque Negro’, la convocatoria de la Generación Z pidió que los asistentes fueran de blanco

El 14 de diciembre se reportó que manifestantes, presuntamente convocados por la Generación Z, marchan por las calles de la Ciudad de México.

Los asistentes se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia durante la mañana; la agrupación tomó camino hacia el Zócalo capitalino. En sus pancartas, exigen justicia por la muerte Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán.

Medios han descrito a la protesta actual como: Marcha del Silencio por la paz; los asistentes van vestidos de blanco, portan banderas de México, al igual que otras con el símbolo referente al manga y anime: One Piece.

El vocero del movimiento, Iván Rejón, detalló en la convocatoria de la marcha que la temática corresponde a las problemáticas que sufren los ciudadanos, como la epidemia de desapariciones forzadas. También se especificó que los asistentes vistieran de blanco para distanciarlos del ‘bloque negro’, presuntos responsables de los incidentes que ocurrieron en la primera marcha.

Sin embargo, a diferencia de la primera convocatoria, medios han destacado la falta numerosa de asistentes a la marcha, denotando dicho supuesto con fotografías y testigos.

Se estima que asistiero un aproximado de 200 personas.

Temas


protestas
marchas
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

