Marcha de blanco la Generación Z por las calles de la Ciudad de México

El 14 de diciembre se reportó que manifestantes, presuntamente convocados por la Generación Z, marchan por las calles de la Ciudad de México.

Los asistentes se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia durante la mañana; la agrupación tomó camino hacia el Zócalo capitalino. En sus pancartas, exigen justicia por la muerte Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán.

Medios han descrito a la protesta actual como: Marcha del Silencio por la paz; los asistentes van vestidos de blanco, portan banderas de México, al igual que otras con el símbolo referente al manga y anime: One Piece.