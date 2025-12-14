Marcha de blanco la Generación Z por las calles de la Ciudad de México
Para evitar las vinculaciones con el ‘Bloque Negro’, la convocatoria de la Generación Z pidió que los asistentes fueran de blanco
El 14 de diciembre se reportó que manifestantes, presuntamente convocados por la Generación Z, marchan por las calles de la Ciudad de México.
Los asistentes se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia durante la mañana; la agrupación tomó camino hacia el Zócalo capitalino. En sus pancartas, exigen justicia por la muerte Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán.
Medios han descrito a la protesta actual como: Marcha del Silencio por la paz; los asistentes van vestidos de blanco, portan banderas de México, al igual que otras con el símbolo referente al manga y anime: One Piece.
El vocero del movimiento, Iván Rejón, detalló en la convocatoria de la marcha que la temática corresponde a las problemáticas que sufren los ciudadanos, como la epidemia de desapariciones forzadas. También se especificó que los asistentes vistieran de blanco para distanciarlos del ‘bloque negro’, presuntos responsables de los incidentes que ocurrieron en la primera marcha.
Sin embargo, a diferencia de la primera convocatoria, medios han destacado la falta numerosa de asistentes a la marcha, denotando dicho supuesto con fotografías y testigos.
Se estima que asistiero un aproximado de 200 personas.