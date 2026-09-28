Vinculan a funeraria y Semefo de Iguala con desaparición de normalistas; hay siete detenidos: Segob

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    Vinculan a funeraria y Semefo de Iguala con desaparición de normalistas; hay siete detenidos: Segob
    Mauricio Pazarán Álvarez detalló que se han revisado “sábanas telefónicas” y otros elementos que no habían sido tomados en cuenta. Cuartoscuro

Se dieron a conocer nuevas líneas de investigación que han permitido más detenciones de presuntos responsables en caso de los 43 estudiantes

CDMX.- En conferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, anunciaron nuevas líneas de investigación que han permitido más detenciones de presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Pazarán Álvarez detalló que se han revisado “sábanas telefónicas” y otros elementos que no habían sido tomados en cuenta, por lo que anunció que se encontraron evidencias de la vinculación de la funeraria “El Ángel” y el Servicio Médico Forense de Iguala, por lo que siete personas fueron aprehendidas y llevadas al penal del Altiplano para ser procesadas.

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El subsecretario Arturo Medina aseguró que el caso Ayotzinapa sigue siendo prioridad para el Gobierno de la República.

Dijo que se han reanalizado millones de documentos y registros con nuevas herramientas para fortalecer investigaciones, abrir líneas y orientar búsquedas.

ESTE HECHO “RECLAMA SENSIBILIDAD Y DIÁLOGO”: MEDINA

Recalcó que este “terrible suceso que marcó la historia de nuestro país” reclama sensibilidad, escucha y diálogo con las familias.

“No vamos a bajar la guardia, intensificaremos las búsquedas, las investigaciones y profundizaremos en aquellas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los jóvenes”.

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Arturo Medina adelantó que de ahora en adelante se trabajará en mantener y ampliar la búsqueda de los estudiantes, encontrar la verdad y la justicia, profundizar la investigación de la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de diversas personas, incluidos funcionarios de aquel momento; profundizar la investigación de la línea de la funeraria y el Semefo; mantener el diálogo y la atención a las madres y a los padres de los jóvenes desaparecidos, y garantizar sus derechos.

“Vamos a seguir buscando, investigando, contrastando y comprobando cada nueva información. Todas las instituciones que estamos involucradas tenemos un mismo propósito, encontrar a los jóvenes, conocer toda la verdad de lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Ninguna persona está por encima de la ley”, advirtió.

AL DÍA DE HOY EXISTEN 162 EXPEDIENTES

Pazarán Álvarez informó que actualmente, la unidad que encabeza mantiene un universo amplio de trabajo, compuesto por expedientes, averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales.

Indicó que al día de hoy, se cuentan con 162 expedientes. De ellos, 60 corresponden a averiguaciones previas, 42 a carpetas de investigación y 60 a causas penales. También se tiene un registro de 168 personas sujetas a proceso. De ese total, 130 personas se encuentran detenidas en prisión. 38 cuentan con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

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“La prioridad de la unidad de investigación es dar seguimiento puntual a cada expediente, fortalecer las investigaciones, impulsar el cumplimiento de las órdenes pendientes y evitar que el paso del tiempo afecte ese acceso a la justicia”.

Explicó que en materia de detenciones se han registrado avances importantes.

“Durante el período más reciente, que es de octubre del año 2024 a septiembre del 2026, se han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión y se han realizado detenciones de personas con distintos perfiles vinculados directamente con los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.

¿QUIÉNES SON LOS DETENIDOS HASTA AHORA POR EL CASO AYOTZINAPA?

“Entre estas personas se encuentran nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos, entre los que destaca el exgobernador del estado de Guerrero, una exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, una visitadora del mismo tribunal y a un médico legista que laboró en la denominada barandilla el día de los hechos, además de dos empresarios y cuatro personas civiles relacionadas con líneas de investigación específicas.

“Todas estas acciones se han llevado a cabo en distintos momentos procesales y responden al fortalecimiento de las investigaciones, al cumplimiento de mandamientos judiciales y a la integración de nuevos elementos probatorios”, precisó.

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Resaltó que estos datos reflejan resultados concretos, visibles y verificables, obtenidos dentro del marco de la ley y del debido proceso, “violentados a la búsqueda de la verdad y la justicia”, que en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos.

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