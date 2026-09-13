Marcha por la paz en Culiacán: exigen justicia por el bebé Juan Alejandro
Familias marchan tras la muerte del menor en un ataque armado en Prados del Sur; piden frenar la inseguridad.
Con una lona que llevaba la frase “Hoy caminamos por ti, Juan Alejandro”, la familia del bebé de un año y cuatro meses que perdió la vida tras quedar atrapado en medio de una balacera se sumó a la marcha masiva por la paz organizada este domingo en Culiacán.
La movilización pacífica reunió a miles de personas vestidas de blanco que caminaron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral Basílica de la capital sinaloense para exigir el fin de la inseguridad.
EXIGEN JUSTICIA PARA EL MENOR JUAN ALEJANDRO
El menor falleció el pasado 5 de septiembre. De acuerdo con las investigaciones, el bebé fue alcanzado por disparos cuando su familia quedó atrapada en medio de un ataque armado directo registrado en el fraccionamiento Prados del Sur.
Alejandra Armenta, madre del niño, marchó en compañía de su esposo y seres queridos. Durante el trayecto, la familia aclaró que son personas de trabajo, ajenas a cualquier grupo delictivo, y expresaron que marchan en busca de justicia y para recordar la memoria de su hijo.
PIDEN PAZ ANTE LA VIOLENCIA EN SINALOA
La marcha, denominada bajo el lema “Sinaloa, ponte de pie”, comenzó con una misa matutina en La Lomita. La protesta reunió a más de 60 colectivos, entre ellos organizaciones civiles, agrupaciones empresariales, grupos de búsqueda y la Diócesis de Culiacán.
Los manifestantes recorrieron la avenida Álvaro Obregón portando pancartas, mantas y globos blancos. A lo largo del trayecto, los asistentes solicitaron garantías mínimas de seguridad para retomar sus actividades cotidianas sin temor, como trabajar, estudiar y transitar de manera libre por las calles.