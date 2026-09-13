Marcha por la paz en Culiacán: exigen justicia por el bebé Juan Alejandro

Con una lona que llevaba la frase “ Hoy caminamos por ti, Juan Alejandro”, la familia del bebé de un año y cuatro meses que perdió la vida tras quedar atrapado en medio de una balacera se sumó a la marcha masiva por la paz organizada este domingo en Culiacán .

La movilización pacífica reunió a miles de personas vestidas de blanco que caminaron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral Basílica de la capital sinaloense para exigir el fin de la inseguridad.

EXIGEN JUSTICIA PARA EL MENOR JUAN ALEJANDRO

El menor falleció el pasado 5 de septiembre. De acuerdo con las investigaciones, el bebé fue alcanzado por disparos cuando su familia quedó atrapada en medio de un ataque armado directo registrado en el fraccionamiento Prados del Sur.

Alejandra Armenta, madre del niño, marchó en compañía de su esposo y seres queridos. Durante el trayecto, la familia aclaró que son personas de trabajo, ajenas a cualquier grupo delictivo, y expresaron que marchan en busca de justicia y para recordar la memoria de su hijo.