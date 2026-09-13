Asesinan a estudiante española en Cuautla durante un asalto

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México
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    Asesinan a estudiante española en Cuautla durante un asalto
    La joven de aproximadamente 21 años de edad residía en Morelos desde agosto pasado. Cortesía

La mujer estaba de visita para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, según versiones preliminares

CUAUTLA, MOR.- Una joven, originaria de Salamanca, España, fue asesinada la noche del sábado con arma blanca, como consecuencia de un asalto en el municipio de Cuautla, donde el gobierno federal mantiene un operativo de seguridad especial denominado “Plan Cuautla”.

La joven de aproximadamente 21 años de edad residía en Morelos desde agosto pasado, como parte de un intercambio entre su universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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Una versión preliminar refiere que la estudiante visitaba Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que tendrá lugar en la Casa de Cultura de este municipio del oriente del estado.

Testigos de los hechos refieren que, tras ser atacada, logró ingresar al centro, pero lamentablemente murió como resultado de las heridas.

INFORMAN AL CONSULADO DE ESPAÑA SOBRE LA MUERTE DE LA JOVEN

El fallecimiento de la joven fue notificado de inmediato al consulado de España, y desde la noche del sábado la FGE se mantiene en coordinación con las autoridades españolas para buscar y detener al responsable de este crimen.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó asimismo que se realizan las investigaciones con los protocolos correspondientes del delito de feminicidio.

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“La Fiscalía General del Estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio. Estamos en las pesquisas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio está interviniendo y podemos comentar hasta el día de hoy esta situación”, expresó.

Blumenkron señaló que agotarán todas las líneas de investigación al respecto para dar con el responsable del delito, sea extranjero o mexicano. Desde anoche la Policía buscaba a un hombre con sudadera blanca y mochila negra, identificado por testigos como el autor material del crimen.

SE HAN EJECUTADO 34 ÓRDENES DE APREHENSIÓN, INFORMÓ EL FISCAL

El fiscal también se refirió a la detención del probable feminicida de Maylin Chino Ramos, y lo calificó como resultado de una amplia investigación y coordinación institucional con autoridades federales y estatales para fortalecer el combate del delito de feminicidio.

Blumenkron Escobar precisó que de febrero a agosto de este año se tienen 34 órdenes de aprehensión que se han ejecutado y 33 vinculaciones a proceso en estos casos. “Estamos empeñados en que esta violencia, particularmente en contra de las mujeres, sea castigada”, externó.

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También mencionó que, como parte de la atención a este delito, fue detenida una persona en el estado de Puebla, tras más de un año de investigación, quien en la audiencia inicial fue imputado por dicho delito y permanece en prisión preventiva en espera de la vinculación a proceso en la duplicidad del término constitucional.

En este caso agradeció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; de la gobernadora Margarita González Saravia; del director del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocio, y del papá de Andrea Maylin, Juan Carlos Chino Mauricio.

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