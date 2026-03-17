Marcos Ramírez, director de Banorte: ‘Banca de desarrollo, clave para el crédito’

La banca de desarrollo debe jugar un papel complementario al de la banca comercial para que los grandes proyectos de inversión en México puedan concretarse, particularmente al tratarse de iniciativas de infraestructura vinculadas al Plan México del actual gobierno, afirmó el director general de Banorte, Marcos Ramírez.

“La banca de desarrollo, yo siempre tengo la tesis, de que no debe de competir con la banca, sino de complementarla. Estamos hablando de primeras pérdidas, de seguros, de largos plazos donde la banca múltiple no puede acceder, pero que ellos sí. Que nos den esos financiamientos, algún tipo de derivado donde ellos nos cubran. Hay muchas cosas en las que podemos hacer juntos los proyectos”, dijo.

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En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, que inicia este miércoles, explicó que, para detonar inversiones en infraestructura, es necesario que los proyectos cumplan con las condiciones necesarias para que puedan ser aprobados por los comités de crédito de las instituciones financieras.

Ramírez destacó que hay interés por parte de inversionistas en distintos rubros de infraestructura dentro del Plan México, abarcando sectores como energía, transporte, logística, agua y obras públicas en distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, subrayó que el elemento central para que las inversiones se concreten es que se cuente con reglas claras y certidumbre jurídica.

”Ya es lo que hay, y no es variable. Es una constante del modelo que tienes que saber. Pero dentro de la reforma judicial, si checamos bien la letra chica, que es de lo que estamos hablando, no le veo problema”, dijo.

Afirmó que el interés de inversionistas por participar en proyectos en México se mantiene, pero muchos están atentos al desarrollo de aspectos como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que podría generar episodios de volatilidad en los mercados.

A pesar de ello, consideró que el acuerdo comercial se mantendrá vigente debido a la importancia que tiene para las economías de los tres países socios.

De concretarse su continuidad, añadió, podría liberar proyectos de inversión que actualmente se mantienen en pausa a la espera de mayor claridad sobre el entorno comercial.

¿Quién es?

Es director general de Grupo Financiero Banorte desde 2014.• Experiencia en banca de desarrollo y mercados, con cargos en Nacional Financiera y trader en BNP.

Es Actuario por la Universidad Anáhuac, posgrado en Finanzas por el ITAM y MBA por ESADE, Barcelona.