¡Bombazo! Cristiano Ronaldo se perfila para estar en la reinauguración del Estadio Banorte ante México: Lo que sabemos de la convocatoria

La ilusión de ver a Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en territorio mexicano volvió a encenderse. De acuerdo con información difundida este 16 de marzo, el atacante de Al-Nassr aparece considerado por el cuerpo técnico luso para la próxima Fecha FIFA, en la que Portugal enfrentará a la Selección mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

A decir de fuentes cercanas, el medio árabe Arriyadiyah asegura que el club saudí ya fue notificado sobre el llamado del capitán portugués.

Sin embargo, la noticia todavía no significa una garantía total para la afición mexicana. Los mismos reportes señalan que la presencia de “CR7” en la cancha dependerá del informe médico final sobre la molestia que sufrió en el tendón de la corva, lesión que lo ha mantenido bajo observación en semanas recientes.

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Es decir, el nombre del astro portugués estaría contemplado para la convocatoria, pero su aparición en el duelo amistoso todavía quedará sujeta a la evolución física del delantero.

El contexto incrementa aún más la expectativa. El anuncio de la lista de Portugal estaba marcado por la duda sobre Cristiano Ronaldo precisamente por esa lesión, mientras que se había adelantado desde febrero, que el cuerpo técnico de Roberto Martínez perfilaba una convocatoria muy similar a la que llevará al Mundial 2026 y que incluía al histórico goleador.