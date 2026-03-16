¡Bombazo! Cristiano Ronaldo se perfila para estar en la reinauguración del Estadio Banorte ante México: Lo que sabemos de la convocatoria
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La posible presencia de Cristiano en el México vs Portugal vuelve a tomar fuerza rumbo al amistoso del 28 de marzo, ya que distintos reportes aseguran que el delantero sí fue contemplado por Roberto Martínez
La ilusión de ver a Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en territorio mexicano volvió a encenderse. De acuerdo con información difundida este 16 de marzo, el atacante de Al-Nassr aparece considerado por el cuerpo técnico luso para la próxima Fecha FIFA, en la que Portugal enfrentará a la Selección mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.
A decir de fuentes cercanas, el medio árabe Arriyadiyah asegura que el club saudí ya fue notificado sobre el llamado del capitán portugués.
Sin embargo, la noticia todavía no significa una garantía total para la afición mexicana. Los mismos reportes señalan que la presencia de “CR7” en la cancha dependerá del informe médico final sobre la molestia que sufrió en el tendón de la corva, lesión que lo ha mantenido bajo observación en semanas recientes.
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Es decir, el nombre del astro portugués estaría contemplado para la convocatoria, pero su aparición en el duelo amistoso todavía quedará sujeta a la evolución física del delantero.
El contexto incrementa aún más la expectativa. El anuncio de la lista de Portugal estaba marcado por la duda sobre Cristiano Ronaldo precisamente por esa lesión, mientras que se había adelantado desde febrero, que el cuerpo técnico de Roberto Martínez perfilaba una convocatoria muy similar a la que llevará al Mundial 2026 y que incluía al histórico goleador.
En esa misma información también se detalló que Portugal enfrentará a México el 28 de marzo y posteriormente a Estados Unidos el 31 de marzo en Atlanta.
El amistoso entre México y Portugal no será un juego cualquiera. Además de formar parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026, servirá como uno de los eventos más mediáticos en la reapertura del Estadio Banorte en la capital del país.
Por eso, la eventual visita de Cristiano Ronaldo se ha convertido en el gran gancho del encuentro, especialmente por el peso internacional del portugués y por tratarse de una de las últimas ventanas previas al Mundial.
Aun con el entusiasmo que han generado los reportes, el panorama no está completamente cerrado. Se difundió hace unos días que en Portugal existía la versión de que Cristiano no estaría en condiciones de jugar ante México por su rehabilitación, por lo que la situación sigue abierta.
Así, la señal más reciente es positiva para los aficionados mexicanos, pero todavía falta la confirmación definitiva sobre si el exjugador del Real Madrid y Manchester United tendrá minutos en el Coloso de Santa Úrsula.