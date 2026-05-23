Marina detiene a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos tras enfrentamiento en Sinaloa

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    Marina detiene a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos tras enfrentamiento en Sinaloa
    Elementos de la Marina aseguraron armas largas, explosivos y equipo táctico tras repeler una agresión armada en El Rosario, Sinaloa. SEMAR

La Marina detuvo a 13 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras un ataque armado en la autopista Tepic-Mazatlán

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en coordinación con fuerzas federales y estatales, fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada durante un operativo realizado en el estado de Sinaloa.

A pesar de que las autoridades no revelaron la identidad de los detenidos, el despliegue operativo y la zona del impacto sugieren que los capturados forman parte de una célula del Cártel de Sinaloa ligada a la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la acción también fueron aseguradas armas largas, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

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MARINOS REPELIERON AGRESIÓN ARMADA MIENTRAS REALIZABAN PATRULLAJE

La dependencia detalló que el operativo fue realizado por elementos de la Armada de México adscritos a la Cuarta Región Naval, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las acciones ocurrieron durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la carretera autopista Tepic-Mazatlán, a aproximadamente 15 kilómetros de la caseta de cobro de El Rosario, Sinaloa.

Según la Secretaría de Marina, el personal naval recibió una agresión por parte de personas que se encontraban en la zona.

“Elementos navales repelieron la agresión”, indicó la dependencia en su comunicado oficial.

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ASEGURAN ARMAS, EQUIPO TÁCTICO Y EXPLOSIVOS

Tras la intervención, autoridades lograron la detención de 13 personas consideradas presuntos infractores de la ley.

Asimismo, fueron asegurados diversos objetos y armamento, entre ellos:

- 12 armas largas

- 1,940 cartuchos

- 96 cargadores

- Tres artefactos explosivos improvisados

- 11 chalecos tácticos

- 10 pares de placas balísticas

La Secretaría de Marina señaló que las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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CONTINÚA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la información oficial, las autoridades ministeriales serán las encargadas de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La Secretaría de Marina indicó que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las labores de seguridad en la entidad.

“La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad del Estado, así como de combatir las actividades ilícitas”, señaló la dependencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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