Arrestan a ‘El Chipo’, presunto operador financiero de Audias ‘El Jardinero’
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Audias ‘N’ ‘El Jardiner’ fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit, es considerado un líder de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El 19 de mayo se reportó el arresto de dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos federales identificaron a los detenidos como José Elías ‘N’, alias ‘El Chipo’, y Jorge ‘N’.
Según medios de información y la Fiscalía General de la República, José Elías ‘N’ fue vinculado como el presunto operador financiero de Audias “N”, “El Jardinero”.
La interceptación de ambos se derivó de una investigación referente a la identificación de 5 inmuebles vinculados al crimen organizado, en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara.
Tras los cateos, elementos de seguridad aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado y envoltorios con posibles narcóticos.
En un esfuerzo para combatir al crimen organizado, también se registró el incautamiento de vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos, recipientes de almacenamiento y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de envasado.
Los detenidos fueron puestos a disposición de los agentes ministeriales para que determinen su situación jurídica y se continúe con las investigaciones.
En el operativo, coordinaron elementos de la FGR, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina.