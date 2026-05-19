Arrestan a ‘El Chipo’, presunto operador financiero de Audias ‘El Jardinero’

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México
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    Arrestan a ‘El Chipo’, presunto operador financiero de Audias ‘El Jardinero’
    Capturan a presunto colaborador de El Jardinero del CJNG Vanguardia

Audias ‘N’ ‘El Jardiner’ fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit, es considerado un líder de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El 19 de mayo se reportó el arresto de dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos federales identificaron a los detenidos como José Elías ‘N’, alias ‘El Chipo’, y Jorge ‘N’.

Según medios de información y la Fiscalía General de la República, José Elías ‘N’ fue vinculado como el presunto operador financiero de Audias “N”, “El Jardinero”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/amplia-justicia-de-eu-cargos-contra-el-jardinero-JN20698111

La interceptación de ambos se derivó de una investigación referente a la identificación de 5 inmuebles vinculados al crimen organizado, en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara.

Tras los cateos, elementos de seguridad aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado y envoltorios con posibles narcóticos.

En un esfuerzo para combatir al crimen organizado, también se registró el incautamiento de vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos, recipientes de almacenamiento y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de envasado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los agentes ministeriales para que determinen su situación jurídica y se continúe con las investigaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-al-el-jardinero-supuesto-numero-dos-del-cjng-JB20470081

En el operativo, coordinaron elementos de la FGR, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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