Marina y EU decomisan 1.2 toneladas de cocaína frente a costas de Oaxaca; detienen a seis personas

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México
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    Marina y EU decomisan 1.2 toneladas de cocaína frente a costas de Oaxaca; detienen a seis personas
    La Marina y la Guardia Costera de EU aseguraron mil 268 kilos de presunta cocaína y detuvieron a seis personas frente a Oaxaca. SSPC

El operativo ocurrió frente a Oaxaca, a 366 millas náuticas de Huatulco. García Harfuch reportó una afectación de 289 millones de pesos al crimen

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación marítima en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el operativo mediante una publicación en su cuenta de X. De acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades federales, la embarcación fue localizada a aproximadamente 366 millas náuticas al sur de Huatulco, Oaxaca.

La operación permitió asegurar una embarcación con 46 bultos que contenían alrededor de mil 268 kilogramos de presunta cocaína. Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

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VUELO DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA MARÍTIMA LOCALIZÓ EMBARCACIÓN

Según el informe oficial, el aseguramiento se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. A partir de las labores de detección, la Armada de México desplegó unidades de superficie y aéreas para interceptar la embarcación.

La operación se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, como parte de las acciones de vigilancia en aguas del Pacífico.

Las autoridades informaron que a las seis personas detenidas se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

COCAÍNA SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA FGR

La Secretaría de Marina trasladó los 46 bultos asegurados a Puerto Chiapas, Chiapas, específicamente a la Vigésima Segunda Zona Naval.

Desde ahí, la sustancia será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para determinar su peso ministerial.

La cantidad confirmada por la autoridad ministerial se sumará al total de droga asegurada en operaciones marítimas durante la actual administración federal.

ASEGURAMIENTO REPRESENTA UNA AFECTACIÓN DE 289 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con el comunicado oficial, el decomiso representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos.

Las autoridades también calcularon que la operación evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.

En su publicación, García Harfuch señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

El funcionario sostuvo que estos decomisos afectan los recursos de las organizaciones criminales y reducen su capacidad para adquirir armas, corromper autoridades y financiar otras actividades ilícitas.

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MARINA MANTIENE OPERACIONES DE VIGILANCIA EN AGUAS NACIONALES

La Semar indicó que el aseguramiento forma parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

Estas acciones se desarrollan mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y tienen como objetivo detectar actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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