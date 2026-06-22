Mario Delgado llama a ‘cerrar bien’ el ciclo escolar y a maestros en paro a ‘regresar a las aulas’

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    Mario Delgado llama a ‘cerrar bien’ el ciclo escolar y a maestros en paro a ‘regresar a las aulas’
    El titular de la SEP, Mario Delgado hizo un llamado a los maestros que se mantienen en paro a reincorporarse a las aulas. SAÚL LÓPEZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

Subrayó la importancia de garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado hizo un llamado a los maestros que se mantienen en paro a reincorporarse a las aulas y actividades escolares, así como concluir satisfactoriamente el ciclo escolar en las 32 entidades de México para aprovechar al máximo los últimos días de clases.

“Todavía estamos a tiempo de cerrar bien este ciclo escolar. Es importante qué niñas, niños y adolescentes no vean interrumpida su trayectoria educativa ni enfrenten afectaciones en su proceso de aprendizaje. Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, señaló el secretario de Educación.

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El titular de la SEP afirmó que es importante qué niñas, niños y adolescentes no vean interrumpida su trayectoria educativa ni enfrenten afectaciones en su proceso de aprendizaje.

También subrayó la importancia de garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales, la integración de la documentación escolar correspondiente la cierre del ciclo. A la vez, exhortó a autoridades educativas, directivos, docentes, madres y padres de familia a trabajar para aprovechar los últimos días de clase establecidos en el calendario escolar vigente, y garantizar un cierre ordenado y satisfactorio

“Aprovechemos juntas y juntos cada oportunidad que nos da la escuela: alumnas y alumnos que sigue curiosos; madres y padres que acompañan hasta el cierre; docentes que enseñan con la misma entrega el último día que el primero”, solicitó Delgado Carrillo en el comunicado.

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“NO PENSAR EN EL ÚLTIMO DÍA COMO EL FINAL”

Pidió a las autoridades educativas, maestros y tutores a no pensar en el último día como el final, sino como un momento pedagógico clave, ya que “el último día es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo. No pensamos el cierre como un final, pero sí como un momento pedagógico clave en la concreción de aprendizajes”.

Recordó que 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes estudian en las 202 mil escuelas públicas de Educación Básica del México, así que más de 1 millón de maestras y maestros les imparten conocimientos.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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