Niega Mario Delgado soborno a la CNTE de 800 millones por levantar huelga y plantón

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México
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    Niega Mario Delgado soborno a la CNTE de 800 millones por levantar huelga y plantón
    Los 800 millones se pagarán supuestamente para aliviar el rezago escolar en Oaxaca. Cuartoscuro

El titular de la SEP no respondió a qué otro estado también rezagado se le otorgara el mismo apoyo

TIJUANA, BC.- El Secretario de Educación, Mario Delgado, rechazó que los 800 millones que se pagaran supuestamente para aliviar el rezago escolar en Oaxaca sea un pago a la CNTE para que levante su huelga y su plantón en el Centro Histórico de la Ciudad, aunque no respondió a qué otro estado también rezagado se le otorgara el mismo apoyo.

“No, no, no”, respondió sobre si durante los 20 días de acciones y negociaciones, la CNTE puso sobre la mesa el pago a cambio de levantar el paro.

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“Eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterioridad, se hace un trabajo de diagnóstico, serio, con ellos, y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad”, respondió en entrevista en el CBTis 290, en las afueras de Tijuana, que inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUE UNA NEGOCIACIÓN, ASEGURA

“O sea, ¿nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad?”, se le insistió, pues el objetivo del paro de la CNTE siempre fue la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cómo prometió la presidenta en su campaña.

“No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico, estado por estado y se van atendiendo. Siempre hay muchas necesidades.

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“Que maestros que quieren cambiarse de lugar, escuelas que, por ejemplo, maestros se jubilan, hay que reponerlos. Es decir, la incidencia educativa, pues, es muy grande. Estamos hablando, pues, de más de 1 millón de maestros en todo el país, en básica más de 200 mil escuelas, entonces todas esas incidencias son atendidas”, sostuvo.

INTERÉS POR CERRAR BRECHA EDUCATIVA

El titular de Educación no respondió si otro estado además de Oaxaca, donde la sección 22 de la CNTE tiene el control del magisterio, recibirá también 800 millones ni si la coordinadora solicitó el pago.

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“Porque a nosotros nos interesa cerrar la brecha educativa, que no haya rezagos, que haya oportunidades para todos. Eso, por supuesto, que al gobierno de México eso le interesa”, dijo.

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