Maru Campos afirma que Ariadna Montiel, presidenta de Morena tiene nexos con el Cártel de Sinaloa

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    Maru Campos afirma que Ariadna Montiel, presidenta de Morena tiene nexos con el Cártel de Sinaloa
    En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Campos amplió los señalamientos que previamente había formulado en el programa de Carlos Loret de Mola, transmitido por Latinus. ESPECIAL/ CAPTURA DE PANTALLA

La gobernadora sostuvo que el presunto pacto estaría relacionado con actividades como el trasiego de drogas y la operación de laboratorios clandestinos en municipios de la entidad

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, de presuntamente mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa desde 2021, cuando se habrían celebrado las elecciones de ese año.

Según la mandataria estatal, el supuesto acuerdo habría contemplado protección para Montiel durante los procesos electorales a cambio de que el Gobierno federal no interviniera en actividades delictivas en determinadas zonas de Chihuahua.

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En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Campos amplió los señalamientos que previamente había formulado en el programa de Carlos Loret de Mola, transmitido por Latinus.

La gobernadora sostuvo que el presunto pacto estaría relacionado con actividades como el trasiego de drogas y la operación de laboratorios clandestinos en municipios de la entidad.

De acuerdo con Campos, la supuesta falta de intervención de las fuerzas federales en localidades como Guadalupe, Calvo y Morelos sería un indicio de ese acuerdo.

También mencionó presuntos vínculos entre Montiel y autoridades municipales de esas zonas, aunque no presentó pruebas que acreditaran sus afirmaciones.

CAMPOS ANUNCIA QUE PRESENTARÁ UNA DENUNCIA

La gobernadora reconoció que hasta el momento no había presentado pruebas ni una denuncia formal contra Montiel.

Sin embargo, anunció que procederá legalmente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina de este 23 de octubre.

Campos aseguró que su prioridad es atender los problemas de seguridad de Chihuahua y sostuvo que la presentación de una denuncia permitirá llevar los señalamientos ante las autoridades correspondientes.

SHEINBAUM RESPALDA A MONTIEL Y PIDE PRESENTAR PRUEBAS

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que Maru Campos le había comunicado previamente sus acusaciones contra la dirigente de Morena, pero señaló que no había presentado pruebas para sustentarlas.

La presidenta calificó a Montiel como una mujer honesta y sostuvo que, si existen elementos que respalden las acusaciones, estos deben presentarse mediante una denuncia formal.

Tras el pronunciamiento presidencial, Campos reiteró que presentará la denuncia correspondiente.

Hasta el momento, las acusaciones descritas no han sido acompañadas públicamente, en las declaraciones citadas, de pruebas que permitan acreditar los presuntos vínculos entre Ariadna Montiel y el Cártel de Sinaloa.

La eventual presentación de una denuncia y las investigaciones que puedan derivarse serán fundamentales para esclarecer los señalamientos.

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Ariadna Montiel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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