París cerrará el Louvre y otras atracciones turísticas por temor a violentas protestas el sábado

Unos 70 mil agentes de las fuerzas del orden serán desplegados en toda Francia el sábado, mientras que el Louvre y otros importantes museos parisinos permanecerán cerrados, en un intento de las autoridades por prevenir nuevos actos de violencia durante las protestas previstas. Las protestas de la semana pasada degeneraron en un caos total: la gente prendió fuego, asaltó edificios públicos, destrozó escaparates, saqueó y se enfrentó a la policía.

Fueron los disturbios más violentos que ha vivido Francia en años. Los manifestantes planean salir a las calles nuevamente para denunciar el alto costo de la vida. Estudiantes, miembros del sindicato CGT y activistas del movimiento de los “chalecos amarillos”, cuyas manifestaciones contra la injusticia sacudieron Francia en 2018 y 2019, se sumarán a la protesta. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de unos 70 mil policías y gendarmes, junto con helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Además, unidades policiales de élite colaborarán en la seguridad de edificios públicos como los ayuntamientos, en una operación de seguridad de gran movilidad. “Se han producido numerosos llamamientos en redes sociales por parte de grupos radicales de extrema izquierda para cometer actos de violencia y vandalismo. También se han reiterado los llamamientos al saqueo, mensajes que, sin duda, están siendo difundidos por los alborotadores”, declaró Núñez en rueda de prensa. “Seremos absolutamente inflexibles” con los implicados en actos de violencia, añadió, advirtiendo que la policía adoptará un “enfoque muy firme a la hora de realizar detenciones, y habrá consecuencias legales”.

LOS MUSEOS DE PARÍS PERMANECERÁN CERRADOS En un comunicado enviado a Associated Press, el Ministerio de Cultura anunció el cierre de los museos del Louvre, Orsay y Picasso, así como del Grand Palais. El ministerio instó a todas las instituciones bajo su jurisdicción a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes, la protección del personal y la conservación de las obras de arte, según el comunicado. Tras dos días de acceso restringido por invitación, Art Basel París abrió sus puertas al público el viernes, pero solo por ese día, ya que la amenaza de disturbios obligó a los organizadores a cancelar el programa del fin de semana. Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, presenta exposiciones de 211 galerías internacionales en el Grand Palais de París. “Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y la seguridad de todos los involucrados en la feria sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dijeron los organizadores en un comunicado el jueves. Saloni Doshi, coleccionista de arte que viajó a París desde la India para la feria, se preocupó el sábado pasado al ver los incendios y a la gente presa del pánico. Recibió llamadas de amigos que le preguntaban si París era seguro. Coincidió con la decisión de los organizadores de cerrar la feria. Antoine Donzeaud y Elisa Rigoulet, los propietarios de la galería exo exo, sentían lo mismo. “Comprendemos esta decisión, que consideramos razonable y coherente con la urgencia de las demandas sociales que se están desarrollando actualmente en Francia”, dijeron en un mensaje de texto.

SE PLANEA UNA PROTESTA CONTRA LA EXTREMA DERECHA Una manifestación que tendrá lugar el sábado en la ciudad de Orléans, a unos 110 kilómetros al sur de París, también será observada de cerca. Cerca de 50 organizaciones han convocado una protesta contra la extrema derecha en el marco del congreso de dos días del partido nacionalista y antiinmigración de Marine Le Pen, previo a las elecciones presidenciales de la próxima primavera. Entre los organizadores se encuentran sindicatos, partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles y grupos antirracistas. Hugues Moutouh, prefecto de la región de Loiret, declaró que se esperaban entre 20.000 y 30.000 manifestantes procedentes de todo el país.