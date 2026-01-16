Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León

Más de 100 elementos de distintas corporaciones realizan la búsqueda del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios quien se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de enero tras haber sido detenido y liberado por una falta administrativa registrada en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Nuevo León.

El Fiscal General de Justicia del estado, Javier Enrique Flores Saldívar, dijo que con base a las investigaciones y evidencias tienen motivos para creer que el colombiano permanecería todavía en territorio estatal.

“La evidencia que tenemos es que al parecer anda todavía por estos lugares”, afirmó.

Expuso que han comenzado a obtener datos y las investigación ya va muy avanzada, pero no quiere revelar la información hasta el momento.

MÁS DE 100 ELEMENTOS SON DESPLEGADOS PARA LOCALIZAR A PROFESOR COLOMBIANO REPORTADO DESAPARECIDO

En el despliegue confirmó la participación de más de 100 elementos entre personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, la Comisión de Búsqueda y también se han sumado efectivos de las policías de Apodaca y Pesquería.

“Para hacer una búsqueda en los últimos lugares en los que se tuvo conocimiento (de su presencia)”, estableció.

Los datos que tienen se desprenden de la revisión de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey y alrededores.

El Fiscal General de Justicia del estado dijo que al momento el celular del desaparecido no se ha utilizado porque al parecer permanece entre sus pertenencias en el Aeropuerto.

DESCARTAN CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA

Flores Saldívar descartó un caso de desaparición forzada como acusa el personal de la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución para la cual trabaja el colombiano.

“La evidencia que tenemos no apunta hacia allá en este momento”, sostuvo.

La evidencia que tienen es que fue detenido por Guardia Nacional por un incidente en la fila de revisión del Aeropuerto y entregado a la policía de Apodaca.

“Sale de Apodaca recibe sus pertenencias y se le ve de nueva cuenta en el Aeropuerto de Apodaca”, contó.