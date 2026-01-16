Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León

México
/ 16 enero 2026
    Más de 100 elementos realizan la búsqueda de colombiano desaparecido en Nuevo León
    El operativo arancó este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey y se extiende hasta el muicipio de Pesquería Foto: cortesía

Corporaciones estatales y municipales mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

Más de 100 elementos de distintas corporaciones realizan la búsqueda del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios quien se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de enero tras haber sido detenido y liberado por una falta administrativa registrada en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Nuevo León.

El Fiscal General de Justicia del estado, Javier Enrique Flores Saldívar, dijo que con base a las investigaciones y evidencias tienen motivos para creer que el colombiano permanecería todavía en territorio estatal.

“La evidencia que tenemos es que al parecer anda todavía por estos lugares”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

Expuso que han comenzado a obtener datos y las investigación ya va muy avanzada, pero no quiere revelar la información hasta el momento.

MÁS DE 100 ELEMENTOS SON DESPLEGADOS PARA LOCALIZAR A PROFESOR COLOMBIANO REPORTADO DESAPARECIDO

En el despliegue confirmó la participación de más de 100 elementos entre personal de la Fiscalía General de Justicia del estado, la Comisión de Búsqueda y también se han sumado efectivos de las policías de Apodaca y Pesquería.

“Para hacer una búsqueda en los últimos lugares en los que se tuvo conocimiento (de su presencia)”, estableció.

Los datos que tienen se desprenden de la revisión de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey y alrededores.

El Fiscal General de Justicia del estado dijo que al momento el celular del desaparecido no se ha utilizado porque al parecer permanece entre sus pertenencias en el Aeropuerto.

DESCARTAN CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA

Flores Saldívar descartó un caso de desaparición forzada como acusa el personal de la Universidad Iberoamericana de Puebla, institución para la cual trabaja el colombiano.

“La evidencia que tenemos no apunta hacia allá en este momento”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: sospechan desaparición forzada en caso del catedrático colombiano

La evidencia que tienen es que fue detenido por Guardia Nacional por un incidente en la fila de revisión del Aeropuerto y entregado a la policía de Apodaca.

“Sale de Apodaca recibe sus pertenencias y se le ve de nueva cuenta en el Aeropuerto de Apodaca”, contó.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Maestros

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

