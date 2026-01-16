Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL
Elementos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a una joven empleada que resultó lesionada tras el impacto de una camioneta contra una tienda Oxxo
La empleada de una tienda de conveniencia resultó politraumatizada cuando un hombre de la tercera edad, ingresó al negocio con todo y su camioneta.
El accidente vial se reportó la noche del jueves en la calle Alberto R González y Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.
Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance en el que se reportó que el vehículo impactó en la tienda de la cadena Oxxo.
La persona herida fue identificada como Yuridia D. M., de 21 años, quien resultó politraumatizada, ya que presentaba una lesión en la extremidad inferior izquierda con golpe con deformidad.
El conductor responsable se llama José René A. L., de 83 años, quien manejaba un vehículo Highlander en color gris.
Los hechos ocasionaron la movilización de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro, elementos de Vialidad de el mismo municipio y la Cruz Roja.