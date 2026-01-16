$!Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

La empleada de una tienda de conveniencia resultó politraumatizada cuando un hombre de la tercera edad, ingresó al negocio con todo y su camioneta.

El accidente vial se reportó la noche del jueves en la calle Alberto R González y Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.

