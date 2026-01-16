Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

México
/ 16 enero 2026
    Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL
    El hombre impactó la camioneta que conducía contra una tienda de conveniencia y lesionó a una empleada Fotos: cortesía

Elementos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a una joven empleada que resultó lesionada tras el impacto de una camioneta contra una tienda Oxxo

La empleada de una tienda de conveniencia resultó politraumatizada cuando un hombre de la tercera edad, ingresó al negocio con todo y su camioneta.

El accidente vial se reportó la noche del jueves en la calle Alberto R González y Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.

$!Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance en el que se reportó que el vehículo impactó en la tienda de la cadena Oxxo.

La persona herida fue identificada como Yuridia D. M., de 21 años, quien resultó politraumatizada, ya que presentaba una lesión en la extremidad inferior izquierda con golpe con deformidad.

El conductor responsable se llama José René A. L., de 83 años, quien manejaba un vehículo Highlander en color gris.

Los hechos ocasionaron la movilización de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro, elementos de Vialidad de el mismo municipio y la Cruz Roja.

accidentes viales
Choques

Nuevo León
San Pedro Garza García

OXXO

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

