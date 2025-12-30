$!Más de 30 sicarios participaron en balacera de Zapopan y Guadalajara

Las autoridades del estado de Jalisco México informaron que más de 30 sicarios participaron en la balacera registrada el 29 de diciembre en la colonia Santa Eduwiges, en los límites entre Zapopan y Guadalajara. Como parte de las primeras diligencias, se localizaron al menos siete vehículos involucrados en la agresión y se abrieron nuevas líneas de investigación, de acuerdo con información publicada por INFOBAE. TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan El ataque fue dirigido contra el comerciante Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, identificado como empresario del Mercado de Abastos, con negocios en el sector de granos y transporte. Las autoridades estatales señalaron que los avances fueron presentados durante una reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad del Estado, celebrada en las instalaciones de la Quinta Región Militar, con la participación de los tres niveles de gobierno.

AUTORIDADES LOCALIZA SIETE VEHÍCULOS De acuerdo con la información proporcionada a Infobae México, los avances preliminares incluyen los siguientes datos: - El vehículo en el que viajaba Alberto Prieto no estaba blindado. - La víctima contaba con al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro. - Dos vehículos fueron abandonados en el lugar de la agresión. - Dos vehículos más fueron hallados en calles aledañas. - Tres de las unidades involucradas portaban placas del estado de Michoacán. - Un vehículo no tenía placas. Las autoridades señalaron que se analizan los indicios periciales y las grabaciones del C5 para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de los atacantes.

FISCALÍA APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO COMO POSIBLE RESPONSABLE DE ATAQUE La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una de las líneas de investigación más relevantes considera que el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la delincuencia organizada. No obstante, las autoridades indicaron que el móvil será confirmado en los próximos días, una vez que avancen las investigaciones. Fuentes de seguridad confirmaron que tres personas fallecieron, entre ellas una menor de 16 años, y cuatro escoltas resultaron heridos. Las autoridades estatales señalaron que se trató de un ataque directo. La identidad de Alberto Prieto Valencia fue corroborada por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien indicó que el empresario era una figura ampliamente conocida en el Mercado de Abastos, uno de los principales centros de distribución de alimentos del país. En su entorno comercial era conocido como “El Prieto” o “Don Beto”. ALGUNOS VEHÍCULOS ASEGURADOS PORTABAN PLACAS DE MICHOACÁN Durante las revisiones en la zona del ataque, se aseguraron siete vehículos presuntamente utilizados por los atacantes. Tres de ellos portaban placas del estado de Michoacán, uno carecía de matrícula, y al menos cuatro quedaron abandonados tanto en el sitio de la agresión como en calles cercanas. Las autoridades continúan realizando análisis balísticos y periciales para determinar la procedencia y uso de cada vehículo.

TRAS BALACERA, AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVOS EN LA ZONA Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad del Estado acordó reforzar las acciones de vigilancia y proximidad social. Entre las medidas adoptadas destacan los operativos por tierra en todo el territorio estatal, reuniones diarias de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno e incremento de la presencia policial y militar en zonas estratégicas. Los operativos contarán con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado de Jalisco, Policía Metropolitana y Policía Municipal de Zapopan.