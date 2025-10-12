Más de 313 mil menores son víctimas por matrimonio infantil en México

México
/ 12 octubre 2025
    Más de 313 mil menores son víctimas por matrimonio infantil en México
    Más de 313 mil menores viven en matrimonio en México FOTO: VANGUARDIA

Uniones informales y rituales, religiosos, clandestinos, de matrimonio infantil siguen ocurriendo en México

En México, más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven en matrimonio o unión temprana; el 76% son niñas, y en la mayoría de los casos, ellas están unidas con hombres al menos seis años mayores, expuso la organización internacional Save the Children.

Con motivo del Día Internacional de la Niña, destacó en un comunicado que a pesar de que desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido por ley, las uniones informales y rituales religiosos continúan arrebatando a miles de niñas su derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro.

Recientemente, Save the Children México presentó el filme ‘La fiesta de Itzel: una campaña del Día de la niña en contra del matrimonio infantil’, que representa una iniciativa que busca visibilizar los matrimonios y uniones infantiles forzadas (MUIF) y romper la normalización que los rodea.

La campaña incluye un video desarrollado en colaboración con la agencia FCB Newlink, que muestra —a través de la historia de Itzel, una niña obligada a casarse— cómo una celebración aparentemente alegre puede esconder una realidad dolorosa: detrás de cada vestido, pastel y música, hay una infancia interrumpida.

El audiovisual busca provocar reflexión y acción, recordando que, si formas parte de la celebración, formas parte del delito.

Una niña de 11 años que participa en los programas de Save the Children declaró que ‘hay algunos padres que sí las obligan a casarse porque esa persona vive más bien, el padre dice que el hombre tiene más dinero y la mujer no quiere casarse con él por dinero, sino porque quiere seguir estudiando’.

Los matrimonios y uniones infantiles forzadas (MUIF) son una forma de violencia de género que vulnera múltiples derechos: a la educación, a la salud, a la protección y a una vida libre de violencia.

Según el informe ‘Recuperar el poder de las niñas y adolescentes en tiempos de mujeres transformadoras’, elaborado por Save the Children, el 70% de las niñas casadas o unidas dejan la escuela, y muchas enfrentan embarazos tempranos, exclusión y ciclos de pobreza.

En Save the Children creemos que cada niña tiene derecho a vivir su niñez, a estudiar, a jugar y a decidir sobre su futuro. Aunque la ley ya prohíbe el matrimonio infantil en México, el silencio y la indiferencia aún lo hacen posible. Si formas parte de la celebración, formas parte del delito. Es momento de actuar para que ninguna niña pierda su niñez en un matrimonio forzado’, declaró Dirk Glas, CEO de Save the Children en México.

En 2019, Save the Children desempeñó un papel clave en la reforma al Código Civil Federal, con la cual se elevó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para mujeres como para hombres. Con esta modificación, se eliminaron las dispensas y excepciones que durante años permitieron el matrimonio infantil en el país.

La organización también promovió reformas equivalentes a nivel estatal para garantizar que esta protección se aplicara en todo el territorio nacional.

Asimismo, Save the Children presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que destacó la relevancia de mantener los 18 años como edad mínima legal para casarse, subrayando que esta medida constituye un estándar de salvaguarda y protección con enfoque de género, indispensable para garantizar los derechos de niñas y adolescentes.

Este avance histórico marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las niñas, pero aún falta transformar las prácticas culturales y la desigualdad de género que sostienen prácticas nocivas.

En el marco de la campaña, Save the Children también difundirá la “Guía de autocuidado para niñas y adolescentes”, una herramienta creada por la organización desde 2024 que brinda información práctica para fortalecer la autoestima, la toma de decisiones y la protección frente a distintas formas de violencia.

La guía ha sido traducida al inglés y al chino, con el objetivo de ampliar su alcance y promover la protección de las niñas en contextos diversos.

Temas


Menores De Edad
Violencia
MALTRATO INFANTIL

Localizaciones


México

Organizaciones


Save the Children

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

