Más de un millón de estudiantes afectados por el paro de la CNTE

El paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa generando afectaciones en distintas regiones del país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al 5 de junio la suspensión de actividades impactó a más de 1.39 millones de estudiantes y provocó el cierre de 17 mil 289 escuelas públicas. A poco más de un mes de que concluya el ciclo escolar, la interrupción de clases ha puesto sobre la mesa el debate sobre el derecho a la educación y las consecuencias que este tipo de movilizaciones tienen para millones de familias mexicanas.

¿QUÉ ESTADOS HAN SIDO LOS MÁS AFECTADOS? Oaxaca concentra la mayor parte de las afectaciones. En esa entidad permanecieron cerrados 10 mil 653 planteles, dejando sin clases a más de 734 mil estudiantes. Además, el paro involucró a cerca de 50 mil docentes y alcanzó a más del 92% de la matrícula estatal. Le siguen Chiapas, con 2 mil 392 escuelas cerradas y 261 mil 414 alumnos afectados, y Zacatecas, donde la suspensión de actividades alcanzó 2 mil 81 planteles y más de 217 mil estudiantes. También se reportaron cierres en Guerrero y Michoacán, aunque en menor proporción, con miles de alumnos que igualmente dejaron de recibir clases durante la jornada de protesta. EL IMPACTO VA MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS Especialistas en educación señalan que las consecuencias de una suspensión prolongada no solo se reflejan en los días perdidos de clases, sino también en el rezago académico que puede generar, especialmente entre estudiantes que dependen por completo de la educación pública. La falta de actividades escolares durante varias semanas puede afectar el desarrollo de habilidades fundamentales como la lectura y las matemáticas, además de provocar una desconexión con el proceso de aprendizaje y generar desafíos para la recuperación de contenidos. Diversos expertos también advierten que las comunidades con mayores niveles de pobreza son las que enfrentan un mayor riesgo de ampliar las brechas educativas cuando ocurren este tipo de interrupciones.

TAMBIÉN EXISTEN EFECTOS ECONÓMICOS Otro de los aspectos analizados es el costo económico asociado al paro. De acuerdo con estimaciones de especialistas, el pago de la nómina de los docentes durante los días sin actividades representa una inversión considerable de recursos públicos. Además, algunos analistas comparan ese gasto con otros programas educativos, como la capacitación docente, para dimensionar el impacto financiero que puede generar una movilización de esta magnitud. Sin embargo, las cifras presentadas corresponden a estimaciones y forman parte del debate público sobre las implicaciones del conflicto. EL RETO SERÁ RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO Mientras continúan las negociaciones entre las autoridades y la CNTE, miles de estudiantes permanecen a la espera de regresar a las aulas. La SEP reporta que el paro ha afectado al 6.88% de la matrícula nacional, al 8.35% del personal docente y al 8.49% de las escuelas públicas del país.

Especialistas coinciden en que, una vez concluya la movilización, será importante implementar estrategias de recuperación académica que permitan reducir el impacto en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, especialmente en las regiones donde la suspensión de clases ha sido más prolongada. El desarrollo del conflicto y los acuerdos que se alcancen en las próximas semanas serán determinantes para definir cómo concluirá el ciclo escolar y qué medidas se adoptarán para atender las afectaciones generadas por el paro magisterial.

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