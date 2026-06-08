Persisten las protestas del CNTE sin señal de nuevas negociaciones con Sheinbaum

Con la Copa Mundial del 2026 a solo 3 días de iniciar, la Ciudad de México se ha vuelto el foco de atención para los medios. Uno de los principales eventos que ha mantenido el interés de las redes sociales y de las agencias periodísticas ha sido la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El 8 de junio se ratificó que los miembros de la CNTE continuarán con sus actividades de protesta con la intención de obstaculizar la inauguración del evento, si no se resuelve la abrogación de la ley del ISSSTE.

Miembros del CNTE, entre ellos, Pedro Hernández, líder de la sección 9, esperan que el Gobierno de México convoque nuevas mesas de negociación. En la previa reunión, los representantes del grupo manifestante no aceptaron las propuestas del gobierno, las cuales establecen que el ISSSTE integre todas las cuentas individuales del magisterio docente. ‘Esto es apenas el primer tiempo y el partido se gana hasta el último minuto, por supuesto que vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del ISSSTE, y si no, ya hay tarjetas amarillas contra quien está fuera de lugar y seguramente habrá tarjetas rojas contra quien no cumpla un compromiso que hizo de campaña’ destacó Pedro Hernández. Previamente, elementos de policía retuvieron a 17 autobuses en la carretera México-Cuernavaca, bajo la sospecha de posibles dispositivos que atentaran contra la seguridad de los ciudadanos y del espacio público. Se destacó que en esos transportes se movilizaban normalistas y los padres del caso de los 43, quienes buscaban acompañar a la CNTE en sus protestas. En uno de los autobuses se encontraron 59 dispositivos explosivos.

Hasta el momento no se ha reportado que la administración presidencial de México, Claudia Sheinbaum, haya aceptado otra sesión de negociaciones con la CNTE. ‘Está en receso, no está rota, pero el jueves al salir ambas partes dijimos que queda alto regresar al diálogo que estamos solicitando una propuesta distinta porque la que nos dieron no resuelve de fondo el problema de las pensiones, no se han comunicado con nosotros’.

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