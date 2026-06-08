Persisten las protestas del CNTE sin señal de nuevas negociaciones con Sheinbaum

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México
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    Persisten las protestas del CNTE sin señal de nuevas negociaciones con Sheinbaum
    Siguen las protestas del CNTE en la Ciudad de México Cuarto oscuro

La principal exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la abrogación de la ley del ISSSTE.

Con la Copa Mundial del 2026 a solo 3 días de iniciar, la Ciudad de México se ha vuelto el foco de atención para los medios. Uno de los principales eventos que ha mantenido el interés de las redes sociales y de las agencias periodísticas ha sido la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El 8 de junio se ratificó que los miembros de la CNTE continuarán con sus actividades de protesta con la intención de obstaculizar la inauguración del evento, si no se resuelve la abrogación de la ley del ISSSTE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/juzgadores-piden-a-sheinbaum-audiencia-exigen-pagos-de-pension-e-indemnizacion-BF21240661

Miembros del CNTE, entre ellos, Pedro Hernández, líder de la sección 9, esperan que el Gobierno de México convoque nuevas mesas de negociación. En la previa reunión, los representantes del grupo manifestante no aceptaron las propuestas del gobierno, las cuales establecen que el ISSSTE integre todas las cuentas individuales del magisterio docente.

Esto es apenas el primer tiempo y el partido se gana hasta el último minuto, por supuesto que vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del ISSSTE, y si no, ya hay tarjetas amarillas contra quien está fuera de lugar y seguramente habrá tarjetas rojas contra quien no cumpla un compromiso que hizo de campaña’ destacó Pedro Hernández.

Previamente, elementos de policía retuvieron a 17 autobuses en la carretera México-Cuernavaca, bajo la sospecha de posibles dispositivos que atentaran contra la seguridad de los ciudadanos y del espacio público. Se destacó que en esos transportes se movilizaban normalistas y los padres del caso de los 43, quienes buscaban acompañar a la CNTE en sus protestas. En uno de los autobuses se encontraron 59 dispositivos explosivos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/padres-de-normalistas-de-ayotzinapa-acusan-puerquero-del-gobierno-con-lineas-de-investigacion-LF21244852

Hasta el momento no se ha reportado que la administración presidencial de México, Claudia Sheinbaum, haya aceptado otra sesión de negociaciones con la CNTE.

Está en receso, no está rota, pero el jueves al salir ambas partes dijimos que queda alto regresar al diálogo que estamos solicitando una propuesta distinta porque la que nos dieron no resuelve de fondo el problema de las pensiones, no se han comunicado con nosotros’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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