SEP alista acuerdo nacional para prohibir celulares y otros dispositivos en las escuelas

CDMX.- Tras una consulta en la que participaron más de 565 mil docentes y 81% se pronunció por establecer reglas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) alista un acuerdo nacional para impedir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, anunció su titular, Mario Delgado. Al encabezar el foro regional sur-sureste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, el funcionario adelantó que la regulación será acordada con los secretarios de Educación de las entidades durante los próximos días.

“Vamos a tener un acuerdo nacional sobre reglas de acceso de los celulares. Hasta ahí nos vamos a quedar por lo pronto: reglas para el acceso de celulares y pantallas a las escuelas”, señaló. ¿QUÉ ESTABLECE LA PROPUESTA DE LA SEP? La propuesta de la SEP establece que en primaria y secundaria no se utilicen dispositivos digitales. En caso de alguna excepción que permita llevarlos al plantel, deberán permanecer guardados durante la jornada escolar. Para la educación media superior, cada escuela podrá establecer sus propias reglas, debido a que en ese nivel los dispositivos comienzan a emplearse con mayor frecuencia para actividades pedagógicas. No obstante, Delgado aclaró que todos los planteles deberán contar con lineamientos.

En las universidades, donde la mayoría de los estudiantes son mayores de edad, la autoridad educativa no impondrá restricciones, pero invitará a las instituciones y a sus comunidades a establecer acuerdos propios. “Las universidades, bueno, ya son mayores de edad, no puede haber desde la autoridad algún tipo de restricción, pero sí vamos a hacer una invitación a que en las universidades tengan acuerdos propios con los estudiantes para establecer algunos tipos de lineamientos”, explicó. EN 17 ENTIDADES YA EXISTE ALGUNA REGULACIÓN SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS EN ESCUELAS Delgado informó que 17 entidades ya cuentan con alguna regulación sobre el uso de dispositivos en las escuelas y que, según la UNESCO, más de 114 países han establecido reglas relacionadas con teléfonos, plataformas y redes sociales en el ámbito educativo. Sostuvo que las medidas deberán colocar por encima el interés superior de la niñez y no limitarse a prohibiciones, sino acompañarse de acciones de formación y concientización para estudiantes, docentes y familias.

“No podemos sólo prohibir o imponer medidas de forma tajante. Es un camino colectivo de formación de conciencia que nos conduzca a una cultura y una ciudadanía digital donde la inteligencia artificial no sustituya al pensamiento crítico, donde las tecnologías sigan siendo herramienta nuestra en lugar de que nosotros seamos esclavos de ellas”, afirmó. ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, ASEGURA MARIO DELGADO La consulta nacional fue aplicada durante los Consejos Técnicos Escolares intensivos, realizados una semana antes del comienzo del ciclo escolar. Además del 81% que pidió establecer reglas, entre 10% y 13% de los maestros reportó que los menores tienen acceso no solicitado a contenidos violentos, y entre 13% y 14% señaló haber conocido casos de ciberacoso. Delgado contrastó esos resultados con un estudio realizado en Estados Unidos por Ravi Iyer, de la Universidad del Sur de California y exdirectivo de Meta, según el cual alrededor de 19% de los usuarios de entre 13 y 15 años tuvo acceso no solicitado a contenidos sexuales y 13% a materiales violentos.

“Son datos reales para nuestro país. Por eso es importante la convocatoria que hizo la Presidenta a este debate nacional. Se trata de una responsabilidad compartida entre madres, padres de familia, docentes, especialistas, autoridades y también las empresas de tecnología”, manifestó. ALGORITMOS BUSCAN MAXIMIZAR EL TIEMPO QUE USUARIOS PERMANECEN EN LAS APPS Aseguró que los algoritmos utilizados por las plataformas digitales buscan maximizar el tiempo que los usuarios permanecen en sus aplicaciones y recopilan información sobre su actividad, gustos, preferencias, ubicación y datos biométricos. Advirtió que esa dinámica puede afectar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, quienes todavía se encuentran en proceso de formación de su personalidad, autoestima y manejo de las emociones.

Entre las posibles consecuencias mencionó depresión, insomnio, crisis de ansiedad, aislamiento, autolesiones y trastornos alimenticios, además de la exposición al ciberacoso, acoso sexual, pornografía y otras formas de violencia. “El mundo virtual prometió compañía y entregó la dependencia a contabilizar los likes, espejismos de recompensa inmediata, comparación sin fin y urgencia de una ciberreputación”, expresó. Señaló que los adultos también viven con el teléfono en la mano y que las infancias aprenden más de lo que observan en sus hogares que de las recomendaciones que reciben, por lo que consideró indispensable involucrar a las familias en la discusión. CONDICIONES DE PRIVACIDAD PUEDEN OTORGAR ACCESO A DATOS BIOMÉTRICOS Durante su intervención, Delgado recordó que ChatGPT fue lanzado en 2022 y tardó dos meses en superar los 100 millones de usuarios. En contraste, dijo, el teléfono necesitó alrededor de 90 años para alcanzar esa cantidad; el automóvil, 60 años; los teléfonos celulares, 16, e internet, cerca de seis. Agregó que en 1950 se calculaba que el conocimiento humano tardaba 25 años en duplicarse y que, a mediados de la década de 1970, el periodo se redujo a 12 años. Actualmente, afirmó, con la inteligencia artificial generativa se estima que puede duplicarse cada 24 horas.

El secretario explicó que las redes sociales, los dispositivos móviles y la inteligencia artificial dejaron de ser herramientas pasivas, pues sus algoritmos estudian el comportamiento de los usuarios y pueden conocerlos con mayor rapidez de la que éstos comprenden el funcionamiento de las plataformas. “Cuando la aplicación es gratis, cuando el producto es gratis, es que el producto eres tú”, citó Delgado al explicar que las empresas comercializan la atención, el tiempo de conexión, los gustos y las preferencias de las personas usuarias. También se refirió a las condiciones de privacidad que se aceptan al descargar una aplicación y advirtió que pueden otorgar a las plataformas acceso a datos biométricos y a la localización permanente de los usuarios.

Mencionó casos judiciales contra Meta en Estados Unidos. Señaló que en Nuevo México se ordenó a la empresa pagar 942 millones de dólares para atender problemas de salud mental entre jóvenes y que posteriormente alcanzó un acuerdo con 29 estados por 18 mil millones de dólares. DISCUSIÓN ES EN TORNO A DEFINIR LA CLASE DE CONVIVENCIA EN LAS AULAS, ASEGURA DELGADO De acuerdo con el funcionario, las medidas aceptadas por Meta incluyen limitar a dos horas diarias el uso de plataformas entre adolescentes; impedir que esa restricción sea desactivada sin autorización de los padres; bloquear las redes sociales entre la medianoche y las seis de la mañana, y aplicar mecanismos más estrictos de verificación de edad. También contemplan ocultar por defecto el número de “me gusta” y reacciones; bloquear filtros que modifican el rostro o la apariencia física; limitar los algoritmos diseñados para prolongar la permanencia de los adolescentes en las plataformas; permitir la desactivación de la reproducción automática de videos, y ofrecer nuevas herramientas de supervisión parental. El titular de la SEP retomó el cuento de ciencia ficción “Cuánto se divertían”, escrito por Isaac Asimov en 1951, en el que dos niños del año 2157 conocen mediante un libro cómo eran las antiguas escuelas, donde los alumnos estudiaban juntos y eran atendidos por maestros humanos.

Delgado utilizó el relato para señalar que la discusión no se limita a permitir o prohibir pantallas, sino que implica definir la clase de convivencia y encuentro humano que se heredará a las próximas generaciones. “Estamos reflexionando sobre qué clase de encuentro humano vamos a heredar a las nuevas generaciones”, dijo.