‘Esto es un nido de serpientes’: mujeres y niñas son blanco de la guerra del narco en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO- Ha pasado casi un año desde que su hermana menor, Cecilia, desapareció, y Nadia Berrelleza casi no duerme. Pasa las noches en busca de pistas, reconstruyendo los últimos movimientos de Cecilia y analizando mensajes, fotografías y videos que aseguran revelar su destino. Una imagen que recibió mostraba a una joven con cabello negro, largo y rizado, igual que el de Cecilia, arrodillada, con los ojos vendados, con las manos atadas y rodeada de hombres armados. Los investigadores dijeron que la imagen fue generada por inteligencia artificial. Otro video enviado por Facebook mostraba a una mujer siendo agredida sexualmente. El remitente exigía una recompensa.

“Conozco su cara perfectamente, nunca hubiera creído que era ella”, dijo Berrelleza. “Pero es horrible ver eso como quiera”. Cecilia Berrelleza, de 31 años, desapareció en julio de 2025 después de salir a comer con unas amigas en Mazatlán, una ciudad costera del estado mexicano de Sinaloa. Desde entonces, Nadia ha recurrido a las autoridades y a la población; en su desesperación, incluso ha ofrecido su coche como recompensa por el regreso de Cecilia. La atención, dijo, ha atraído una oleada de pistas, pero también a oportunistas que intentan extorsionarla con afirmaciones falsas sobre el paradero de su hermana. Su desaparición es parte de una ola de violencia que ha convertido al estado de Sinaloa en el más peligroso del país para las mujeres. También coincide con una guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha deteriorado la seguridad y generado miedo en el estado durante dos años. Los enfrentamientos se han vuelto tan generalizados que los límites entre la violencia doméstica, la violencia de género y las represalias del cártel a menudo se traslapan. El año pasado, 105 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa, la cifra más alta en 14 años y casi el doble del total del año anterior, mientras que otras 299 desaparecieron. Setenta y tres de esos asesinatos fueron investigados como feminicidios, el término que se usa para los asesinatos por razones de género. Hasta julio, Sinaloa encabezaba nuevamente las cifras de asesinatos de mujeres en el país, mientras que 153 mujeres han desaparecido.

En todo el estado, las mujeres son asesinadas por sus maridos o sus parejas dentro de sus hogares. Las niñas son acribilladas intencionalmente a plena luz del día o quedan atrapadas en el fuego cruzado mientras sicarios de facciones rivales libran una guerra. Algunas desaparecen. Otras son secuestradas, torturadas y halladas en fosas clandestinas, o nunca se les encuentra. La mayoría de estas muertes y desapariciones siguen sin resolverse, ya que los investigadores, desbordados por la guerra al narcotráfico, luchan por seguir el ritmo, dicen los expertos. Lydia Ojeda, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa que estudia los feminicidios, encontró en un análisis que solo el 8 por ciento de todos los casos de feminicidio de 2015 a 2026 resultaron en una condena. Esa cifra refleja una crisis más amplia en México, donde aproximadamente el 95 por ciento de los delitos violentos, incluidos los homicidios, quedan sin resolver, según grupos de investigación. Esta impunidad a menudo empuja a los familiares a convertirse ellos mismos en investigadores, detectives y grupos de búsqueda, lo que puede ser un trabajo peligroso.

Una vez, después de recibir un aviso que decía que Cecilia estaba siendo obligada a trabajar para el cártel, Berrelleza dijo que había conducido hasta un rancho a las afueras de Mazatlán disfrazada de hombre, solo para encontrarse rodeada de vigías armados en motocicletas. Se fue de inmediato. En otra ocasión, después de enterarse de que su hermana estaba retenida en una casa de seguridad en el centro de Culiacán, Berrelleza dijo que se había disfrazado de indigente y empujado un carrito mientras fingía hablar sola para investigar la casa. Más tarde, la policía allanó el lugar y encontró armas y drogas, pero ni rastro de Cecilia, dijo Berrelleza. “Este es un nido de serpientes”, dijo. “Son menos los buenos que los malos, y los buenos y las autoridades tienen miedo. Estamos solos, no hay nadie que nos pueda ayudar”. Berrelleza ha elaborado una teoría de lo que le pasó a su hermana. El día de su desaparición, Cecilia fue a comer con tres amigas. Luego, una de ellas llevó al grupo a la casa de su novio, según Berrelleza, donde las cámaras de la calle grabaron a Cecilia y a otra de las amigas mientras eran esposadas y se las llevaban en un auto. Nadia Berrelleza dijo que cree que la mujer que llevó a Cecilia trabajaba para una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Cree que la mujer reclutaba a mujeres jóvenes con promesas de lujos, viajes y dinero antes de entregar a algunas de ellas a miembros del cártel para ser explotadas sexualmente. Pero la mujer no está siendo investigada como sospechosa. Según el expediente del caso, ella afirma que también fue secuestrada y liberada después de tres días. La policía local y la fiscalía general de Sinaloa declinaron hacer comentarios sobre el caso.