Operativo en Sinaloa deja nueve detenidos y un importante aseguramiento

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México
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    Operativo en Sinaloa deja nueve detenidos y un importante aseguramiento
    Equipo táctico y armas de fuego aseguradas en Sinaloa Gabinete de Seguridad de México

El operativo se habría logrado gracias a la coordinación de autoridades estatales así como las fuerzas federales del país

Elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a nueve personas y aseguraron un inmueble en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad de México informó a través de su cuenta de X sobre la detención de nueve personas entre las que se encontraban cinco de nacionalidad extranjera tras el aseguramiento de un inmueble en Sinaloa.

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En el inmueble se dio un importante aseguramiento de municiones y armas, tales como: nueve fúsiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos y cinco kilos de mariguana y equipo táctico.

En números, durante la presente administración se han detenido a 52 mil 519 personas, además del aseguramiento de más de 26 mil armas de fuego, 4 toneladas de cartucho y 117 mil 390 cargadores.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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