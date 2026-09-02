Operativo en Sinaloa deja nueve detenidos y un importante aseguramiento

Elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a nueve personas y aseguraron un inmueble en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad de México informó a través de su cuenta de X sobre la detención de nueve personas entre las que se encontraban cinco de nacionalidad extranjera tras el aseguramiento de un inmueble en Sinaloa.

En el inmueble se dio un importante aseguramiento de municiones y armas, tales como: nueve fúsiles automáticos, 54 cargadores, 2 mil 629 cartuchos y cinco kilos de mariguana y equipo táctico.

En números, durante la presente administración se han detenido a 52 mil 519 personas, además del aseguramiento de más de 26 mil armas de fuego, 4 toneladas de cartucho y 117 mil 390 cargadores.