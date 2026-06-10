Sheinbaum recibe al director de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional

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    Sheinbaum recibe al director de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Palacio Nacional, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino Presidencia

México es el primer país en ser la sede mundialista 3 veces y en tener la selección que ha inaugurado la Copa Mundial 7 veces

El 10 de junio, a solo un día de la Copa Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe en el Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Copa Mundial 2026 tendrá como sede a los tres países de Norteamérica continental, siendo estos México, Estados Unidos y Canadá. Por su importancia cultural y relevancia social, la inauguración del evento internacional tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Las primeras selecciones en jugar serán la de Sudáfrica y México.

La reunión de Gianni Infantino con Claudia Sheinbaum se presentó como un gesto de cordialidad y de bienvenida a la FIFA. El recibimiento del director ejecutivo fue compartido por la misma presidenta mexicana, desde su cuenta oficial de X.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026’ escribió Sheinbaum.

La Copa Mundial del 2026 será la tercera vez que México es sede. Previamente, los partidos mundialistas sucedieron en 1970 y en 1986. México es el primer país en la historia de la FIFA en albergar este evento tres veces.

https://vanguardia.com.mx/deportes/a-infantino-no-le-parecen-caras-la-entradas-a-los-estadios-para-el-mundial-2026-es-una-experiencia-unica-en-la-vida-FI21295123

México también es el primer país en haber inaugurado la Copa del Mundo 7 veces; siendo los años: 1930 (Uruguay), 1950 (Brasil), 1958 (Suecia), 1962 (Chile), 1970 (México), 2010 (Sudáfrica) y el 2026 (México-Estados Unidos-Canadá).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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