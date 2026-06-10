Sheinbaum recibe al director de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional

El 10 de junio, a solo un día de la Copa Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe en el Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La Copa Mundial 2026 tendrá como sede a los tres países de Norteamérica continental, siendo estos México, Estados Unidos y Canadá. Por su importancia cultural y relevancia social, la inauguración del evento internacional tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Las primeras selecciones en jugar serán la de Sudáfrica y México.

La reunión de Gianni Infantino con Claudia Sheinbaum se presentó como un gesto de cordialidad y de bienvenida a la FIFA. El recibimiento del director ejecutivo fue compartido por la misma presidenta mexicana, desde su cuenta oficial de X. ‘En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026’ escribió Sheinbaum. La Copa Mundial del 2026 será la tercera vez que México es sede. Previamente, los partidos mundialistas sucedieron en 1970 y en 1986. México es el primer país en la historia de la FIFA en albergar este evento tres veces.

México también es el primer país en haber inaugurado la Copa del Mundo 7 veces; siendo los años: 1930 (Uruguay), 1950 (Brasil), 1958 (Suecia), 1962 (Chile), 1970 (México), 2010 (Sudáfrica) y el 2026 (México-Estados Unidos-Canadá).

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