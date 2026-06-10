¿Lloverá en la inauguración del Mundial? Así será el clima en el Estadio Ciudad de México este jueves

La cuenta regresiva para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 está por terminar, pero además del ambiente futbolero, otro aspecto que genera expectativa es el estado del tiempo. Si planeas asistir al Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio, conviene conocer el pronóstico meteorológico para llegar preparado.

PRONÓSTICO DEL CLIMA ANTES DEL PARTIDO

De acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), durante las horas previas al encuentro inaugural se espera un cielo medio nublado, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 22 y 24 grados Celsius.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si permanecerás en los alrededores del estadio antes del ingreso.

¿LLOVERÁ DURANTE EL MÉXICO VS SUDÁFRICA?

El partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado entre las 13:00 y las 15:00 horas, podría disputarse bajo condiciones de lluvia ligera, según el pronóstico oficial.

Durante ese periodo también se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Aunque las precipitaciones previstas son de baja intensidad, llevar un impermeable o ropa adecuada puede hacer más cómoda la experiencia para los asistentes.

Una vez concluido el encuentro, el panorama cambia. La SGIRPC prevé lluvias fuertes en la zona, mientras que la temperatura descenderá gradualmente de los 26 a los 22 grados Celsius durante la tarde.

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