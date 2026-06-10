¿Lloverá en la inauguración del Mundial? Así será el clima en el Estadio Ciudad de México este jueves

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    ¿Lloverá en la inauguración del Mundial? Así será el clima en el Estadio Ciudad de México este jueves
    Si planeas asistir al Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio, conviene conocer el pronóstico meteorológico. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce el pronóstico del clima para este jueves en el Estadio Ciudad de México y las recomendaciones para quienes asistirán a la inauguración.

La cuenta regresiva para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 está por terminar, pero además del ambiente futbolero, otro aspecto que genera expectativa es el estado del tiempo. Si planeas asistir al Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio, conviene conocer el pronóstico meteorológico para llegar preparado.

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PRONÓSTICO DEL CLIMA ANTES DEL PARTIDO

De acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), durante las horas previas al encuentro inaugural se espera un cielo medio nublado, acompañado de temperaturas que oscilarán entre los 22 y 24 grados Celsius.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si permanecerás en los alrededores del estadio antes del ingreso.

¿LLOVERÁ DURANTE EL MÉXICO VS SUDÁFRICA?

El partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado entre las 13:00 y las 15:00 horas, podría disputarse bajo condiciones de lluvia ligera, según el pronóstico oficial.

Durante ese periodo también se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Aunque las precipitaciones previstas son de baja intensidad, llevar un impermeable o ropa adecuada puede hacer más cómoda la experiencia para los asistentes.

Una vez concluido el encuentro, el panorama cambia. La SGIRPC prevé lluvias fuertes en la zona, mientras que la temperatura descenderá gradualmente de los 26 a los 22 grados Celsius durante la tarde.

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES

$!Se pronostican rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.
Se pronostican rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. FOTO: CUARTOSCURO

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para quienes acudirán al Estadio Ciudad de México.

Entre ellas destacan identificar las rutas de evacuación y las salidas de emergencia al ingresar al inmueble, acordar un punto de encuentro con familiares o amigos y portar una identificación.

También se aconseja mantenerse hidratado, utilizar bloqueador solar durante las horas de mayor exposición al sol y llevar impermeable para protegerse en caso de lluvia.

Para evitar accidentes, se recomienda no correr por pasillos, escaleras o rampas del estadio y evitar cruzar calles o avenidas donde existan corrientes de agua. Asimismo, es importante cuidar las pertenencias personales debido a la gran concentración de personas.

Finalmente, las autoridades piden seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil y de Seguridad para disfrutar de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 de forma segura y con las menores complicaciones posibles.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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