EU ha logrado sacar del estrecho de Ormuz 100 millones de barriles de crudo

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, informo que ha logrado poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico, esto gracias a un operativo “secreto” que ordenó activar en mayo.

No obstante, no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima.

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Fue unas horas antes que informó que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación.

“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EU que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en su red Truth Social.

Indicó que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto.

El mandatario detalló que, recientemente, Estados Unidos logró que 22 barcos atravesaran el estrecho “tarde en la noche y sin luces”, ya que, según dijo, Irán no dispone de radares para detectarlos porque han sido destruidos durante la guerra.

“Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, afirmó.

Aseguró que este flujo de crudo ha permitido que el precio del petróleo se sitúe en 85 dólares por barril y evitado que supere los 200 dólares.

Lo anterior fue manifestado por Trump, luego de ser cuestionado sobre la inflación, que se disparó en Estados Unidos en mayo hasta el 4.2% interanual, impulsada por el encarecimiento de la energía en el contexto del conflicto con Irán, iniciado en enero tras la ofensiva estadounidense e israelí.

El presidente afirmó que, una vez finalice la guerra, “la inflación caerá como una piedra”.

El cierre del estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, ha incrementado los precios del crudo en un 35% desde marzo, aunque el coste de los barriles de referencia se ha mantenido relativamente estable desde entonces ante las negociaciones que mantienen Irán y EU para tratar de poner fin al conflicto.

Organismos económicos advierten de que ese encarecimiento del petróleo ya se está filtrando a bienes y servicios y que el daño económico y la inflación pueden agudizarse más si el estrecho no reabre pronto y los flujos comerciales, incluyendo los de los hidrocarburos, comienzan a restablecerse.