Mantiene CNTE tomas y bloqueos en cinco estados

La Sección 22 de la CNTE reactivaron sus movilizaciones en los principales accesos carreteros y energéticos de Oaxaca, mientras que los dirigentes en Chiapas, Michoacán, Durango, Guerrero y Baja California advirtieron que radicalizarán las protestas con tomas de puertos, bancos y edificios públicos si la Presidenta Claudia Sheinbaum no encabeza la mesa de negociación.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvieron este miércoles sus protestas en varios estados del País que incluyeron tomas de carreteras, casetas, bancos y hasta accesos al aeropuerto, en el caso de Oaxaca.

En Oaxaca, los docentes reinstalaron campamentos y lonas en el Aeropuerto Internacional de la capital, la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos en Santa María El Tule y la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, donde se otorgó el paso libre a conductores, como parte de las acciones de resistencia.

En Michoacán, maestros bloquearon el puente Coahuayana, en los límites con el estado de Colima, interrumpiendo de manera total el tránsito de camiones mineros y de carga pesada y unidades de empresas transnacionales que se dirigían hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

Los docentes michoacanos permitieron el desahogo intermitente cada media hora de vehículos particulares, unidades médicas de emergencia y transportes de productores plataneros locales, y retiraron el cerco fronterizo después de las 14:00 horas, conforme a los acuerdos de su asamblea regional.

En Chiapas, el secretario general Isael González Vázquez confirmó que no se levantará el bloqueo permanente que cumple tres días en las instalaciones de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, y amagó con expandir las tomas hacia aduanas y dependencias gubernamentales si no reciben respuestas por escrito a su pliego petitorio.

La jornada de este miércoles incluyó la toma de las oficinas de la Sección 12 del SNTE en el estado de Durango, bajo la consigna “¡Charros del SNTE, la cuenta está pendiente!”, así como concentraciones vehiculares de células disidentes en San Quintín, Baja California, encabezadas por el coordinador estatal Marco Antonio Pacheco Peña.

Con gritos de “¡Claudia entiende, la CNTE no te quiere!”, unos mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) cerraron la Autopista del Sol Cuernavaca- Acapulco y el bulevar Vicente Guerrero, al sur de Chilpancingo.

Los profesores salieron en marcha de su edificio sindical y llegando a la vía federal se instalaron en plantón, por lo que cientos de automovilistas quedaron varados en ambos sentidos de las dos vías.

En Acapulco, un grupo de maestros de la Ceteg, cerró de 10 a 12 horas la Costera Miguel Alemán, a la altura del malecón.

Otro contingente de profesores de esta misma agrupación bloqueó los accesos a las sucursales bancarias de Banamex y Bancomer ubicadas en el centro de Tlapa.

En tanto que otro contingente tomó las oficinas de la subdelegación de los Programas Sociales del Gobierno federal y las de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal en Tlapa.

La Coordinadora Nacional Única de Negociación mantuvo mesas de trabajo simultáneas en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde reiteró que sus bases no liberarán los sectores estratégicos del país hasta que se decrete la abrogación definitiva de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición del sistema de pensiones por cuentas individuales y la eliminación del cálculo de jubilaciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó prolongar la huelga general que ya supera las tres semanas, y llamó a sus bases a una concentración masiva para mañana jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol , para elevar la presión al Gobierno.