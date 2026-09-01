Matemáticas, Medicina y Finanzas son las carreras mejor pagadas en México en 2026

Los datos más recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que estudiar una carrera universitaria representa, en promedio, una diferencia de ingresos de 74% frente a quienes únicamente cuentan con bachillerato .

Elegir una profesión sigue teniendo un impacto importante en el bolsillo.

Sin embargo, no todas las profesiones ofrecen las mismas oportunidades económicas.

MATEMÁTICAS ENCABEZA EL RANKING DE INGRESOS

Entre las carreras con los salarios promedio más elevados aparecen Matemáticas, Medicina y Finanzas.

La carrera de Matemáticas está en el primer sitio y se perciben ingresos de 29 mil 887 pesos mensuales. Seguido por Medicina general con 27 mil 823 pesos. En el tercer puesto se encuentra la carrera de Finanzas con 27 mil 290 pesos. En el cuarto lugar, Arquitectura con 26 mil 822 pesos. En el quinto lugar se encuentra Ciencias Políticas con 26 mil 95 pesos.

En el extremo contrario se encuentran las profesiones de Sociología y Antropología en el quinto puesto con un sueldo mensual de 17 mil 137 pesos. En el cuarto puesto se hallan Programas generales de ciencias sociales con 17 mil 56 pesos. En el tercer puesto se encuentra Trabajo y atención social con 16 mil 266 pesos. En el segundo puesto está Orientación e intervención educativa con 16 mil 240 pesos. Y en el primer puesto siendo las carreras con menores ingresos son Diseño curricular y pedagogía con un sueldo mensual de 15 mil 934 pesos.

La diferencia muestra que la elección de una carrera puede tener un peso considerable en las perspectivas económicas de los egresados, aunque el salario también depende de factores como la experiencia, el sector laboral y la región del país.

LOS INGRESOS DE LOS PROFESIONISTAS TAMBIÉN HAN AUMENTADO

El panorama general presenta una evolución favorable. De acuerdo con el análisis del IMCO, el ingreso promedio de los profesionistas mexicanos aumentó 10% durante los últimos cinco años.

Algunas disciplinas registraron avances todavía mayores. Entre ellas destacan Ciencias Políticas e Ingeniería en Alimentación, con incrementos de hasta 20% en sus ingresos.

No obstante, el comportamiento no ha sido uniforme. Mientras diversas profesiones ganaron valor en el mercado laboral desde 2020, otras experimentaron una reducción en sus ingresos, entre ellas la formación docente para secundaria y algunas actividades relacionadas con la producción agrícola.

TENER UNA CARRERA SIGUE SIENDO UNA VENTAJA

Más allá de cuáles sean las profesiones con los salarios más altos, el estudio plantea una diferencia importante entre contar o no con educación superior.

En promedio, los egresados universitarios obtienen ingresos 74% superiores a los de las personas que únicamente terminaron el bachillerato. Esto mantiene a la educación superior como una herramienta relevante para mejorar las posibilidades de ingreso a lo largo de la vida laboral.

Pero estudiar una carrera no garantiza necesariamente trabajar en ella.

Más de la mitad trabaja en un área diferente

Uno de los datos más llamativos del informe es que 54% de los profesionistas en México no trabaja directamente en el campo que estudió.

Para el IMCO, esta situación no debe interpretarse automáticamente como un problema. Las habilidades adquiridas durante una carrera pueden ser útiles en otras industrias y permitir que una persona se desempeñe exitosamente en un sector distinto.

El escenario se vuelve más preocupante cuando un profesionista termina ocupando un puesto que requiere un nivel educativo menor al que posee. En esos casos, el problema no es solamente trabajar fuera del área de especialización, sino que existe un posible desaprovechamiento de las capacidades y conocimientos adquiridos durante la formación universitaria.

EL MERCADO LABORAL CAMBIA Y LAS CARRERAS TAMBIÉN

Los resultados de Compara Carreras 2026 dejan una conclusión clara: el valor de una profesión no permanece estático.

Algunas carreras han incrementado considerablemente sus ingresos durante los últimos años, mientras otras han perdido terreno. Por ello, además de considerar la vocación, conocer los salarios, las condiciones del mercado laboral y las posibilidades de crecimiento puede ser determinante al momento de elegir una profesión.